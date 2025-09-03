El debut tendrá que esperar: Facundo Buonanotte no fue convocado para el próximo partido del Chelsea

Chelsea, el campeón mundial de clubes, viajará este fin de semana a Brentford, muy cerca de Londres, para enfrentar al equipo local por la cuarta jornada de la Premier League. El partido se jugará el sábado a las 16 en el Gtech Community Stadium y en la convocatoria no está el ex-Central Facundo Buonanotte .

Este miércoles, el entrenador del equipo, el italiano Enzo Maresca, dio a conocer la lista de futbolistas a los que tendrá en cuenta para ese compromiso. Buonanotte deberá esperar para tener una chance de debutar en el Chelsea.

Buonanotte pertenece al Brighton, club que compró su pase a Central en 2022 en cerca de 12 millones de euros. En el actual mercado de pases hubo varios clubes que quisieron contratarlo, entre ellos el Borussia Dortmund. El club alemán lo tenía entre sus prioridades, pero Brighton no aceptó cederlo a préstamo y lo tasó en unos 40 millones de euros.

Otros clubes pidieron condiciones para llevarlo a préstamo, pero la posoción del Brighton siempre fue inflexible: solo aceptaría venderlo por la suma que pidió al Dortmund, algo que incluso le hubiese permitido a Central cobrar un porcentaje por la plusvalía. Buonanotte se quedó entonces en el club del sur de Inglaterra, aunque curiosamente no fue convocado para las tres primeras fechas de la Premier League.

Facundo Buonanotte en el Chelsea

Hasta que, sorpresivamente, apareció el Chelsea y esta vez el Brighton aceptó cederlo a préstamo. El anuncio se hizo a principios de semana y el chico nacido en Pérez y formado en Central se mostró ilusionado con la posibilidad de jugar en el campeón del mundo de clubes, que este año quiere ganar todo: la Premier y la Champions League.

La novedad ahora es que Buonanotte no fue incluido por Maresca en la convocatoria para el partido contra Brentford. Aunque probablemente se deba a que el futbolista apenas participó en un par de prácticas, en Inglaterra hay quienes creen que tendrá pocas chances de jugar, sobre todo al principio. Chelsea es uno de los clubes que más dinero invirtió para reforzar su plantel en el mercado de pases que cerró este lunes.