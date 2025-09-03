La Capital | Ovación | Facundo Buonanotte

El debut tendrá que esperar: Facundo Buonanotte no fue convocado para el próximo partido del Chelsea

El entrenador italiano Enzo Maresca citó a todas las otras adquisiciones del equipo inglés en el último mercado de pases

3 de septiembre 2025 · 16:25hs
Chelsea, el campeón mundial de clubes, viajará este fin de semana a Brentford, muy cerca de Londres, para enfrentar al equipo local por la cuarta jornada de la Premier League. El partido se jugará el sábado a las 16 en el Gtech Community Stadium y en la convocatoria no está el ex-Central Facundo Buonanotte.

Este miércoles, el entrenador del equipo, el italiano Enzo Maresca, dio a conocer la lista de futbolistas a los que tendrá en cuenta para ese compromiso. Buonanotte deberá esperar para tener una chance de debutar en el Chelsea.

Buonanotte pertenece al Brighton, club que compró su pase a Central en 2022 en cerca de 12 millones de euros. En el actual mercado de pases hubo varios clubes que quisieron contratarlo, entre ellos el Borussia Dortmund. El club alemán lo tenía entre sus prioridades, pero Brighton no aceptó cederlo a préstamo y lo tasó en unos 40 millones de euros.

Leer más: Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Otros clubes pidieron condiciones para llevarlo a préstamo, pero la posoción del Brighton siempre fue inflexible: solo aceptaría venderlo por la suma que pidió al Dortmund, algo que incluso le hubiese permitido a Central cobrar un porcentaje por la plusvalía. Buonanotte se quedó entonces en el club del sur de Inglaterra, aunque curiosamente no fue convocado para las tres primeras fechas de la Premier League.

Facundo Buonanotte en el Chelsea

Hasta que, sorpresivamente, apareció el Chelsea y esta vez el Brighton aceptó cederlo a préstamo. El anuncio se hizo a principios de semana y el chico nacido en Pérez y formado en Central se mostró ilusionado con la posibilidad de jugar en el campeón del mundo de clubes, que este año quiere ganar todo: la Premier y la Champions League.

Leer más: Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

La novedad ahora es que Buonanotte no fue incluido por Maresca en la convocatoria para el partido contra Brentford. Aunque probablemente se deba a que el futbolista apenas participó en un par de prácticas, en Inglaterra hay quienes creen que tendrá pocas chances de jugar, sobre todo al principio. Chelsea es uno de los clubes que más dinero invirtió para reforzar su plantel en el mercado de pases que cerró este lunes.

El ex-Central Facundo Buonanotte por ahora sigue en el Brighton pero no juega.

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Mario Pobersnik prepara el equipo de Central para el próximo clásico de reserva que se jugará en Arroyo Seco.

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Jorge Sampaoli, con la camiseta de Atlético Mineiro. El DT de Casilda asume este miércoles en el Galo. 

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Miguel Russo pasó una noche tranquila pero debe esperar los resultados de nuevos análisis.

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

