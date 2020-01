El Dakar también habla lituano

Podrá contarles a sus hijos que no sólo un día ganó una etapa del Dakar, sino que fue el primero de su país en hacerlo y dejó además la marca histórica como el primero que lo logró en la categoría reina sobre el Continente asiático. No estaba en los cálculos de nadie, pero el lituano Vaidotas Zala se llevó el primer parcial de la 42ª edición que se disputa en Arabia Saudita y por supuesto es el líder de la competencia. Con un Mini del X-Raid, humilló a los poderosos del team que lo escoltaron, Stephane Peterhansel y Carlos Sainz.

Pero, ¿qué pasó para que Zala y su copiloto Saulius Jurgelenas llegaran a lo más alto? ¿qué pasó para que esa pareja de locos que ensayó un salto en plena rampa de largada, rompiendo el protocolo árabe, ayer le diera una victoria popular a un país de menos de 3 millones de habitantes que ama el básquet, en su territorio que es la mitad de toda Santa Fe?

Primero hay que decir que el de ayer fue el quinto intento dakariano de Zala, que es el piloto, y Jurgelenas, que fue el empresario que encabezó el proyecto de equipo nacional lituano en las dos primeras ediciones en Argentina que terminaron en abandono. Por entonces, con un Seat construido en su país. Los problemas los llevaron a cambiar por una moderna Hilux y así evolucionaron, concluyendo 19º en 2018 y 12º el año pasado.

Pero para este año quisieron más pese a que casi van a un UTV. Vendieron la Hilux al compatriota Edvinas Juskauskas (ayer fue 39º) y Zala pidió un préstamo bancario para comprar el Mini. Aunque el equipo tiene el nombre del principal patrocinante, Agrorodeo, lo preparó el experimentado X-Raid alemán, como los otros 4x4. Los de tracción simple están en manos de los profesionales Stephane Peterhansel y Carlos Sainz, que pese a su mayor poderío, atención, experiencia y títulos, finalizaron detrás de Zala, con un modelo 2018.

“No sé cómo lo hice”, se sinceró Zala, quien asegura que en su país el Dakar es tan popular como en Francia. De hecho, hay 8 lituanos en el rally y un equipo y piloto en el mundial de rallycross.

“El Mini es genial, no puedo creerlo”, dijo Zala, campeón de rally lituano. Claro que no hay que despreciar a la Hilux ganadora (por primera vez en la historia) 2019 en manos de Nasser Al-Attiyah. Al qatarí lo complicaron nada menos que tres pinchaduras de neumáticos en el último tramo, sino podría haber ganado la etapa.

Otro Mini 4x4 igual al de Zala está en manos de Orlando Terranova (único argentino titular en autos), quien finalizó 7º y tuvo la primera controversia de la carrera. Se quejó de que no pudo superar a Fernando Alonso, la gran estrella, porque el español no lo dejó y recién lo hizo en una neutralización. Según el mendocino, el ex F-1 (llegó en decoroso 11º lugar con otra Hilux) lo llevó a la rastra 50 kilómetros y le tocó tres veces el sentinel sin que le cediera el paso. El santafesino Mauro Lipez, copiloto del ecuatoriano Sebastián Guayasamín, fue 51º.

El roce le puso pimienta al primer día, que tuvo el abandono por incendio total del prototipo ex Peugeot de Romain Dumas y el triunfo en motos del campeón australiano Toby Price, quien ganó pese a penalizar 2’ porque se le rompió el GPS y se excedió en la velocidad. Para cortar el reinado de KTM está el salteño Kevin Benavides, el piloto oficial de Honda que fue 4º, a 2’, 31s. Su hermano Luciano fue 8º, con KTM.

Omar Gándara, único argentino en UTV, quedó 14º y el Pato Silva, copiloto del español Fidel Medero, 19º. En cuatri ganó el campeón chileno Ignacio Casale y el mejor nacional fue Manuel Andújar, 4º. En camiones dominó el ruso Anton Shibalov, con Kamaz.