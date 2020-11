Hasta allí llegaron miles de hinchas, que entre miércoles y jueves pasaron a darle el último adiós simbólico, trocado por momentos en un gracias por todo lo que representó para el pueblo argentino. Hubo muchas remeras de Newell’s, como era de esperar, pero también de Boca, River, equipos cordobeses y de la selección, y hasta se pudo ver a algunos que portaban la de Central, todo en el marco de un sereno respeto y comprensión. La afluencia fue permanente, no desbordante, desde las 9 hasta que se fue el sol. Hubo amigos, parejas, gente que fue sola y muchas familias, incluso con bebés y niños. En general, mucha juventud Sub 30.

Junto a la pared se apiñaban velas blancas, rojas y amarillas. Completaban el santuario improvisado múltiples ramos de flores de todas las variedades, fotos de “Pelusa” en su paso por Newell’s y la selección argentina, algunas casacas rojinegras de clubes extranjeros, un libro con su biografía, banderas con distintas inscripciones (entre ellas, una de la agrupación política La Cámpora) y un sinnúmero de carteles escritos a mano con fibrones, muchos con caligrafía infantil, dibujos y mensajes de todo tipo. La mayoría expresaba agradecimiento: “Gracias Diego por tanta alegría”, “Barrilete cósmico”, “Te vamos a extrañar”, y “Soy de la generación que no necesitó verte jugar para amarte”, eran algunas de las frases. Siguiendo la costumbre de los funerales, varios de los mensajes estaban firmados con el apellido de la familia que los dejó.

Caía la tarde y los que se arrimaban al muro dejaban flores, pegaban posters, se sacaban fotos y encendían velas. Algunos cantaban el hit “el que no salta es un inglés”, aplaudían y agitaban. Otros tocaban la pared y en silencio, con los ojos cerrados, le hablaban al 10 sin mover los labios. Flavio (42 años), barbijo de Newell’s en cara, se acercó desde Acindar con su hijo Alejo, de 6, que tenía puesta la remera canalla. El niño avanzó con su pelota hasta el mural. Nadie dijo nada. Alguien comenzó un aplauso. Todos se sumaron. “El Diego es de todos”, gritó alguien. Y la postal de una ciudad sin violencia por el fútbol apareció de nuevo como un horizonte posible.

“Los padres somos leprosos, pero me salió de Central por los pibes de la esquina”, confesó Flavio a La Capital. “Maradona es mi ídolo. No me importa venir a la cancha de Newell’s”, aseguró el niño. El hombre admite que dudó en concurrir, pero finalmente se animó. “Acá no hay camisetas. Diego es de todo el fútbol argentino”, subrayó. Con mirada pícara, luego aclaró que el año que viene quiere que Alejo comience a entrenar en las inferiores rojinegras. “Le voy a comprar el equipo completo, a ver si agarra”, adelantó.

El Coloso se convirtió en santuario sin distinción de camisetas. Hinchas de todos los clubes se acercaron al mural de Diego para despedirlo. La convivencia entre rivales marcó una tarde impensada para una Rosario marcada por la violencia por razones futbolísticas. Un niño con la camiseta de Central con el nombre de Omar Palma en la espalda patea una pelota amarilla entre una multitud de miradas llorosas envueltas de rojo y negro. Desde la pared Diego, vistiendo otra 10, la de Newell’s, lo observa inmortalizado. Es el Coloso Marcelo Bielsa en un día primaveral de 2020, pero parece una postal imposible para Rosario. Ayer el deseo de paz que tantos declaman se volvió realidad, y el dolor no conoció discriminación por bandera.

