El colombiano Quintero mira hacia Europa

Juan Fernando Quintero, uno de los mejores jugadores de Colombia durante el Mundial, habló sobre el rumor que lo vincula al Viejo Continente. Y uno de los clubes que puso los ojos sobre el talentoso volante es ni más ni menos que Real Madrid.

"Uno como jugador se siente muy halagado de que el Real Madrid se fije en mí. No me quiero dejar llevar por eso igual. Pero si está pasando, es muy bonito. Yo soy jugador de River y no tengo firmado nada con el Madrid", afirmó.

A pesar de la noticia, Juanfer dijo estar tranquilo en River, aunque añora su paso por el fútbol europeo, ya que estuvo en Italia, Portugal y Francia. "Estoy muy contento en River, pero también quiero volver a Europa", afirmó en W Radio de Colombia.

Y agregó: "Sé que River me ayudó mucho en el crecimiento de los últimos meses y es mi casa en estos momentos. Quiero darle muchas alegrías. Pero bueno, el sueño de todo jugador es estar en en las ligas mas competitivas de Europa", cerró.