"El Colo Gil está bien"

El Colorado no se recuperó ciento por ciento de la molestia en el recto izquierdo. Sin embargo, Bauza fue claro: "Está bien. Va a empezar jugando y vamos a ver si puede terminar". A la vez agregó que "no creo que sea el encargado de las pelotas paradas por ese problema que tuvo. Pero tenemos gente que puede hacerlo bien". Luego, afirmó que "jugará Ruben porque está mejor que Herrera". También remarcó sin dudar que "no practicamos penales, pero tenemos muchos jugadores que pueden hacerse cargo". Y no tuvo empacho en sostener que "cada final es diferente". Lo afirmó con rostro relajado y con mucha paz antes de sumarse al plantel para compartir la cena en el primer piso del hotel mendocino, donde anoche concentraron.