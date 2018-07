El colectivo que donó Colón a un club amateur

Colón es el rival de Central mañana en el Cementerio de los Elefantes por la Copa Santa Fe y para llegar a la instancia de cuartos de final debió superar a Ex Alumnos de San Antonio de Obligado, un humilde club amateur de la liga Ocampense. Lo hizo sin inconvenientes, poniendo a la mayoría de los titulares en su cancha y la victoria por 5 a 0 no hizo más que ratificarlo. Al final del partido, como ocurre habitualmente con los ganadores en este certamen o en la Copa Argentina, el plantel sabalero posó para la foto con un cheque de 170.000 pesos. Pero al tomar conocimiento de que el técnico rival había dicho en la previa que si ganaban el dinero lo iban a usar para comprar un micro con el que trasladarse a las canchas, los jugadores de Colón decidieron donarles el premio. Y el presidente y técnico de Ex Alumnos, Eduardo Robledo, además del inmenso agradecimiento, cumplió y adquirió un colectivo escolar que mostraron en las redes sociales.