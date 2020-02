El TC Pista Mouras inició la temporada con muchos debutantes, como era de esperar, y una contundente victoria de los autos preparados en el Cole Dole Racing, de los Jakos de Ramos Mejía. El salteño Jeremías Olmedo y el de Escobar Marcos Quijada monopolizaron la vanguardia de principio a fin, luego de que le facilitaran las cosas el toque de dos de los pilotos de la región que los perseguían: el de Esperanza Tomás González y el de Rafaela Juan Ignacio Canela. Ambos fueron grandes protagonistas porque remontaron bárbaro y mostraron que tienen potencial.

La victoria de Olmedo fue la primera de un Torino desde 2016, que no dejó nada por ganar: pole, serie más rápida y final. Pero no fue todo tan fácil. La Dodge de Tomy González apuró mucho en esa primera vuelta, al punto que casi supera a Quijada en el inicio del segundo giro. No lo logró, perdió un poco de terreno y Canela se le vino encima tocándolo en la cola. Los dos entraron en trompo y retomaron, y el rafaelino recibió solo un apercibimiento por una maniobra típica de alguien que acaba de dejar los autos más angostos del TN, además con otra tracción y potencia.

Mientras Olmedo, Quijada, Scialchi, Bracco y Cravero se estabilizaban, González y Canela emprendieron una remontada furiosa, sobre todo el del debutante team rosarino Rus Med, que mostró una Dodge velocísima preparada en los talleres de Ramiro Galarza de Acebal. Tanto fue así, que una vez que pudo desembarazarse del pelotón del medio, descontó unos 15 segundos a Nicolás Morán para terminar a la cola en la lucha por el sexto puesto.

El 7º puesto del esperancino como el 8º del rafaelino no fueron para desechar luego del toque. Quedó por saber si podían haber apurado a los sólidos ganadores. Otro que anduvo entreverado en su gran debut fue el de apellido difícil, Esteban Zuberbuhler. El piloto de Reconquista, que viene de ser campeón de la F-3 Santafesina en el Car Show, quedó en el top ten luego de dar una buena batalla con el Ford del Candela Competicion.

Jeremías Scialchi, el pibe de San Antonio de Areco con estructura propia, completó un podio lleno de debutantes, toda una rareza en el TCPM, que ofreció al cabo la única carrera en un inicio de año triste de la actividad automovilística por lo que vino después.