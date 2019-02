"El club ya no tiene deudas conmigo"

"Lo que sucedió la semana pasada quedó atrás. Tuvimos una reunión, quedó todo claro y el club ya no tiene más deudas conmigo. En su momento dije que era un problema económico, pero mientras siga teniendo la posibilidad de vestir esta camiseta voy a dar el máximo". Fernando Zampedri sabe que está en medio de una semana particular, pero era imposible que el delantero no enfrentara los micrófonos luego de los días de mucha turbulencia que le tocó vivir con su frustrado pase a Independiente, que derivó en un comunicado en el que expresó su postura y tuvo palabras críticas hacia la comisión directiva canalla.

"Arrancamos una semana muy linda, todos sabemos lo que se vive en esta ciudad con el clásico. Estamos contentos por el partido que vamos a jugar y es una semana que se hace corta y larga a la vez. Esperemos que llegue rápido el domingo para jugar", apuntó el Toro sobre el clásico que se vendrá, pero antes de meterse de lleno en el choque del domingo en el Coloso volvió sobre aquellas jornadas de idas y vueltas respecto a una transferencia que finalmente no se dio.

Lo de la semana pasada no fueron días fáciles. Quisieron darme unos días y le dije que no. Me gusta jugar al fútbol y el sábado quise estar. Por eso me puse a disposición del técnico, que era quien me debía sacar o poner. Cada vez que pueda quiero estar", dijo.

Aclarada su situación, Zampedri le apuntó decididamente a Newell's. "Llegamos bien. Sabemos que venimos de un partido con Aldosivi en el que no tuvimos un buen juego, pero en el segundo tiempo metimos al rival en su propio arco, no con muchas ideas pero sí con muchas ganas. Creo que Aldosivi nos incomodó un poco con algunos contraataques, pero más allá de eso Central generó demasiado", apuntó.

En situaciones muy puntuales como un clásico se potencia la dicotonomía entre juego y resultado, entendiendo la particularidad de lo que muchos consideran un partido especial. En ese sentido, el entrerriano abordó el tema con demasiada sinceridad. "Obviamente que si uno juega mejor que el rival tendrá más chances de ganar, pero esto es un clásico y seguramente será diferente y habrá un partido trabado. Nosotros venimos de un clásico en el que convertimos dos goles y espero que esta vez se dé de la misma manera", dijo.

¿Qué deberían cambiar de acuerdo a lo hecho ante Aldosivi? Zampedri fue claro: "Deberíamos tener más paciencia y un poco más de volumen de juego. El otro día llegamos con muchas ganas, empujando, pero si no lo hacemos con más juego vamos a tener más posibilidades".