El club llamó a la oposición

La no aprobación del presupuesto en la asamblea ordinaria del pasado jueves planteó un nuevo escenario de acción, en el que sin dudas oficialismo y oposición deberán charlar en estos días para que pueda haber acuerdo y de esa forma lograr que el presupuesto pueda ser aprobado el próximo 4 de julio, según se estipuló el miércoles, con el cuarto intermedio que se fijó. Ayer al mediodía se dieron los primeros pasos al respecto, ya que el presidente Rodolfo Di Pollina comenzó con los llamados a los referentes de las distintas agrupaciones para convocarlos a una reunión para el próximo lunes con un único fin: conversar sobre los puntos del presupuesto que no convencieron a la oposición para llegar a un acuerdo y que eso permita aprobarlo la semana próxima.

La idea es que a esta reunión concurran no sólo los referentes de las agrupaciones opositoras, sino _fundamentalmente_ los contadores de las mismas.

Todas las voces consultadas coincidieron que la no aprobación del presupuesto le generaría al club un dolor de cabeza importante, que por eso la intención es consensuarlo para que pueda ser aprobado. Desde el oficialismo lo analizan de la misma forma, aunque hay quienes advierten que en caso de que no sea aprobado el club debería funcionar con el presupuesto anterior.

Desde la comisión directiva la intención es escuchar cuáles son los puntos que la oposición o los socios que estuvieron presentes en la asamblea en los que no están de acuerdo.

Traducido al lenguaje futbolero y de política del club, lo que se busca es aclarar todo lo que sea necesario en estos días para que en la asamblea del jueves “sólo se tenga que levantar la mano” cuando se ponga a consideración de los socios la aprobación de ese presupuesto.

Lo que nadie desconoció ayer es el cimbronazo puertas adentro que generó la asamblea del miércoles. Es que más allá del presupuesto, al que la mayoría consideró inadecuado e inapropiado, hay otros puntos cruciales que hacen a la vida de la institución que no están bien vistos por los principales referentes de la oposición. Se hizo mucho hincapié en el manejo del fútbol profesional, pero sobre todo en la política llevada a cabo en los últimos años sobre las divisiones inferiores. Incluso se planteó el enojo que motivó la imposibilidad de climatizar la pileta del Gigante de Arroyito por algunas obras que no se hicieron y que fueron previstas para más adelante.

Así, desde el próximo lunes comenzará a tejerse una nueva relación entre comisión directiva y oposición. Podrán ser uno, dos o tres días de diálogo, pero lo que se buscará es el consenso para que el jueves, con los mismos socios que estuvieron anteayer (ver aparte), se pueda aprobar el presupuesto que marcará la erogación de dinero entre julio de 2019 y junio de 2020.

Solo los directivos que estaban

Cuando se decidió el cuarto intermedio en la asamblea del miércoles para el próximo jueves 4 de julio también se acordó que sólo podrán estar presentes los socios que estuvieron hace dos días. Pero no sólo eso, sino que ante Fiscalía de Estado se consensuó que también del lado de la CD podrán acudir al recinto quienes dieron el presente el miércoles. Si esta postura no se altera hay directivos que no podrán concurrir la próxima semana. Uno de ellos es el vicepresidente primero Ricardo Carloni, quien no pudo estar porque había viajado a Buenos Aires a la reunión de la Superliga. Lo mismo corre para el tesorero Adrián Raguza. Los directivos que estuvieron a cargo de la asamblea fueron el presidente Rodolfo Di Pollina; el vice tercero, Marcelo Facciano; el secretario, Guillermo Hanono, y el secretario de finanzas, Fabio García.

Piden renuncias

En la asamblea hubo un socio que pidió la renuncia de un directivo. Ayer, Mario Moretti, referente de Canayas Unidos, dijo que llevará el lunes a la reunión el pedido de renuncia de “uno o dos directivos”, perono especificó de quiénes se trata.