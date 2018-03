El club, en contra de las sociedades anónimas

La comisión directiva adoptó una posición terminante, a partir de la iniciativa que lleva adelante el gobierno nacional de que los clubes puedan convertirse en sociedades anónimas deportivas. El club manifestó que esta idea "en absoluto estaría en línea con lo que el socio de Newell's tiene como concepción y como parte de su identidad".

"Las sociedades anónimas deportivas entrarían al escenario de nuestro fútbol desvirtuando su esencia. Creemos que los clubes, como el nuestro, son organizaciones con rasgos únicos, comunidades que tienen su propia historia, su forma de sentir la vida y con procesos internos que regulan el desarrollo institucional", expresó el club.

"Los promotores del proyecto pueden argumentar cuestiones económicas, momentos de crisis institucionales y algunos otros aspectos que solo tienen el eje en las cuentas, como si ello fuera lo principal en un club. Es obvio que tiene importancia, pero no es suficiente como para cambiar la historia institucional. Y mucho menos, para anteponer el beneficio económico de terceros por sobre el de los socios. Por ello no hay posibilidades de que la idea de las Sociedades Anónimas Deportivas encuentre tierra fértil en Newell's Old Boys", concluyó.