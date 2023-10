El clásico rosarino se habla en Russo

Central se regaló una de esas alegrías que no dan ganas de que se acaben nunca. Porque no existía ningún indicio de que el partido no terminase en un 0 a 0 aburrido, con muy poco juego y escasísimas jugadas de gol. Pero la mano de Miguel Angel Russo siempre aparece en los clásicos, a partir de una extraordinaria capacidad para leer cada circunstancia del juego. Y el DT fue nuevamente el gran responsable de un triunfo gigante frente a Newell’s por 1 a 0. Mandó a la cancha a Ignacio Malcorra, ese mismo que parecía que no estaría ni siquiera en el banco. Y a los 85’, cuando ninguno quería ni podía, el volante la acarició en un tiro libre y dejó parado a Lucas Hoyos. El balón se clavó allá arriba. Fue una herida mortal para Newell’s y el inicio de la fiesta de todo el pueblo canalla y de un conjunto auriazul feliz por el deber cumplido, en medio de una Copa de la Liga donde tanto necesita enderezar el camino.