El clásico rosarino no se toma cuarentena

“¿Hay algo más lindo que un partido de fútbol?” reza una de las muletillas del relator y periodista rosarino Julián Bricco. Seguramente para los futboleros de ley, no. Y en épocas de aislamiento obligatorio por el Covid-19, donde entre los efectos secundarios de la pandemia se vive una abstinencia de fútbol y donde los partidos retros ocupan mucho tiempo del ocio en el radar de los amantes de la redonda, el clásico rosarino le hace una pequeña gambeta a la cuarentena y se va a jugar igual, aunque sea en forma virtual.

La pasión por un Central–Newell’s o Newell’s–Central nunca descansa. Mañana, desde las 18, IESA Argentina, que es una liga de esports (juego de la Play Station de fútbol) y tiene casi 4.500 jugadores activos, organizó dos clásicos amistosos que se disputarán en la modalidad 11 vs 11. Estos partidos virtuales se podrán seguir en www.iesa-global.com/tv y tendrán los relatos de Bricco y los comentarios del periodista platense Juanma Viera, quien es el relator más conocido en el ambiente de los esports.

¿Cómo es la modalidad 11 vs 11 en la Play?. Son 22 jugadores, 11 de cada equipo, manejados desde su casa por personas físicas, players. La comunicación de los jugadores es clave. Ellos se unen a lo que se llama un “grupo de voz” dentro del sistema de Play Station. Ahí es donde coordinan sus jugadas, preparan sus tácticas y el capitán da sus órdenes. Es normal que dentro de un mismo equipo, sean 3 jugadores los que ordenan, uno por cada línea.

La táctica más utilizada en el modo 11 vs 11 es el 3-5-2, apostando a la posesión y los ataques con muchos jugadores. En tanto, otros equipos prefieren jugar 4-2-3-1, priorizando más la marca, el contragolpe y los ataques por las bandas. Ninguna táctica garantiza nada, pero con el tiempo han sido las dos que más perduraron.

Mañana habrá dos clásicos virtuales amistosos. En el primero los canallas actuarán de local y en el segundo los rojinegros actuarán como anfitriones. No se aplica la regla del “gol doble de visitante” y en caso de que en los 180 minutos ambos equipos conviertan la misma cantidad de goles, habrá tiempo extra y de persistir la igualdad se definirá por penales.

Todo muy serio. Ya que al igual que en el fútbol de campo hay una liga como IESA Argentina donde hay fichajes y los distintos clubes arman sus planteles. Incluso algunos equipos ya tienen “players” profesionales en sus equipos cobrando un sueldo mensual.

Vale destacar que estos dos amistosos servirán de base tanto para Newell’s como para Central de presentar a sus nuevos planteles. Los rojinegros tienen cuatro futbolistas extranjeros en el equipo (dos chilenos, un boliviano y un uruguayo), mientras que Central cuenta con un brasileño.

Lo más probable es que el hincha que paga su entrada todos los domingos para ir a la cancha y es amante de la pelota, se agarre los pelos al leer esta nota. Pero es una realidad que los esports, al igual que el fútbol femenino, llegaron para quedarse. Y que si bien, por lo menos en el mediano plazo no van a tener el arraigo que el fútbol de campo, hay un nicho de personas que practican estas actividades y se rigen por las mismas reglas en cuanto a estructura de torneos, fichajes y profesionalización en el futuro.

Lo cierto que estos mismos hinchas reacios a la Play, mañana tal vez sientan la curiosidad y hasta incluso griten un gol, o apuesten algún asado con la contra para cuando se normalice todo. ¿Por qué? Porque el clásico rosarino, cuando hay una camiseta leprosa de un lado y una casaca canalla del otro, en cualquier deporte o juego, no entiende de cuarentenas.

“Nunca jugué a la play”

Uno de los relatores que tendrá este clásico rosarino es Julián Bricco. Y para el periodista rosarino de TyC será la primera vez en todo. “Yo jamás en vida jugué a la play, mis hijas no tienen y jamás le di bola. Lo máximo que jugué fue a los «botones» pero no relataba esos partidos. Sí lo hacía y jodía mucho de pibe cuando escuchaba Radio Rivadavia o a Pablo Zaro aquí en Rosario, que lo seguía a muerte porque me parecía extraordinario, como también a Víctor Hugo Morales. Pero era más de jugar al fútbol, porque era lo único que me importaba. Más adelante, cuando hice la carrera de profesor de educación física, sí relataba medio en broma partidos de handball. Esto será una experiencia nueva y claro que alguna muletilla voy a meter y pasar un buen momento, ya que si no transmito seriedad en los partidos profesionales menos lo voy a hacer en uno de play”.

“El torneo de jugadores profesionales fue un éxito”

Juan Manuel Viera es uno de los precursores de esta movida y el relator más conocido en IESA y además es relator en Radio La Plata. Esta semana la liga se encargó de reunir a 16 futbolistas que juegan en la Superliga para hacer un torneo de esports que fue ganado por Domingo Blanco de Independiente que derrotó en la final a Matías Melusso de Gimnasia. De Newell’s participó Denis Rodríguez quien quedó eliminado en el primer partido mientras que no hubo ningún futbolista de Central.

“En esta época de cuarentena, donde tenemos poco para hacer pero mucho para mirar, vimos que era una gran posibilidad para que la disciplina tenga una presencia diferente. Organizamos un torneo de 16 futbolistas profesionales, sumando a Walter Nelson y Juan Pablo Varsky para las rondas finales, y el último partido lo vieron más de 6.000 personas. Para nosotros no tiene precio. El clásico rosarino está dentro de los eventos más importantes del país y no podemos esquivar ese tema. Cada vez que nos tocó transmitir un partido de este estilo, hubo mucha repercusión y después de hablar con jugadores y los clubes, pudimos concretar esta fecha del sábado para que en esta cuarentena, se juegue un derby diferente, llevando un mensaje de concientización pero con la pasión de siempre. La idea surgió después de hablar con algunos jugadores y por un tuit tuyo de algo que veníamos planeando que nos empujó para enfocarnos en la organización y poner una fecha”.