El clásico: opiniones desde la política

Mónica Fein (*): "Me gustaría que se juegue en Rosario con público de los dos"

Me gustaría que el clásico se juegue en Rosario y con público de los dos clubes. Voy a trabajar para que se juegue acá. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para que sea así y podamos ganarles a los violentos, que nos impiden disfrutar del fútbol. Para ello hay que trabajar mucho con el Ministerio de Seguridad de la provincia (eligieron no declarar hasta tanto de la organización de la Copa Argentina no se pronunciaran con mayor contundencia en cuanto al escenario) para sacar a los violentos y lograr que la familia futbolera pueda ir a ver un buen partido. Llevar este partido a otra ciudad sería demostrar nuestra incapacidad para organizarlo. "Yo, personalmente, voy a trabajar para que se haga acá. Obviamente habrá otras valoraciones, pero yo hablo como intendenta de la ciudad".

(*) Intendenta





Miguel Lifschitz (*): "Es un gran desafío y en algún momento hay que asumirlo"

Si la decisión de los organizadores es que se juegue en Santa Fe asumiremos el desafío y tomaremos los recaudos para evitar cualquier acto de violencia. Sería un gran desafío y en algún momento hay que asumirlo. Cuando hay responsabilidad de la dirigencia y de las autoridades del torneo, se pueden realizar de manera ordenada estos eventos. Desde el gobierno podemos garantizar la seguridad, aunque no estamos en la situación ideal porque son muchos años sin jugar con hinchadas visitantes y es un proceso que tendría que ser gradual. No queremos tomar una decisión política sobre un tema que es deportivo. Es una decisión que nos excede, que tendrán que tomar los organizadores. En cualquier caso (sea en Rosario o en Santa Fe) tomaremos los recaudos y medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de violencia.

(*) Gobernardor