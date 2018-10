El clásico: opiniones desde el fútbol

Ricardo Carloni (*): "Con Copa Argentina habíamos hablado que era a fines de octubre"

Entre el fin de semana y principios de la semana que viene se va a resolver todo. Central no tiene problemas de jugar en el lugar que se designe y con público. Lo que teníamos hablado con Copa Argentina era fines de octubre. El día 14 lo descartamos por la proximidad de la fecha y porque ya tenemos un cronograma de entrenamientos sabiendo que en fecha Fifa no íbamos a jugar. En cuanto al lugar no tendremos que atener a lo que decidan los organizadores del torneo. Nos parece bien jugarlo dentro de la provincia de Santa Fe, cualquiera sea el estadio y por supuesto con público. Quizá no con toda la capacidad del estadio porque seguramente va a haber alguna restricción, pero quisiéramos que sea con las dos hinchadas. Los riesgos en un partido de fútbol siempre están, pero en los últimos clásicos no hubo incidentes porque la organización fue muy buena. Habrá que tomar los recaudos necesarios para los casi 200 kilómetros a recorrer en caso de que sea Santa Fe. Pero si fuera en otra provincia el trayecto sería mucho más largo.

(*) Vicepresidente primero de Central





Juan José Concina (*): "El 14 es el día que se había definido, pero aceptaríamos el 17"

Muchas veces se usa la fecha Fifa para jugar los partidos y no superponer cotejos del torneo o copas internacionales. Y nosotros tenemos entendido que se debe jugar el 14. Es más, de Copa Argentina nos dijeron que ese día íbamos a jugar ya sea con Central o Almagro. Es decir, si pasaba Almagro no tengo dudas que jugábamos el 14. En este caso si no hay posibilidades para ese día lo podríamos jugar el 15, 16 o 17, como se habla. No tenemos problemas. Lo que es imposible que lo llevemos a cabo el 24 porque para ese día está previsto que Newell's juegue el cotejo suspendido con Estudiantes. Tengo entendido que en noviembre se deben jugar las semifinales, así que no se puede postergar la fecha. En cuanto al lugar no tenemos ningún problema. La organización pretende que sea en Santa Fe, pero si es en la cancha de Central o Newell's (definida por sorteo) tampoco tenemos inconvenientes. Sería lo más sano para no trasladar la gente. Lo definirá la organización con la provincia. Ojalá que esto sea el puntapié para amistosos de verano.

(*) Secretario de Newell's