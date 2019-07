El clásico no tuvo gritos de gol

La igualdad en cero no les aportó demasiado a leprosos y canallas en el clásico de la 2ª fecha de la Zona Campeonato, ya que siguen sin ganar en la etapa de definición del Gobernador Molinas. Tal vez para Central no fue tan malo porque fue visitante y porque había ganado en la primera etapa del Molinas, también en Bella Vista, entonces 1-0 con gol de Aaron López, el marcador central izquierdo que ayer también jugó.

El clásico de ayer se disputó con público de ambos equipos y no hubo incidentes, una muy buena noticia para demostrar que se puede, que no es necesario cerrar puertas. En cuanto al partido, Central se quedó con 10 a los 77’ pero enseguida quedaron parejos (83’) con la segunda roja que mostró el árbitro Macheroni y el cierre en cero no se rompió.

Con este empate, Newell’s sumó el segundo punto (arrancó con un 1-1 con Alianza Sport) y Central (0-3 con Unión de Alvarez) el primero. La 2ª jornada se completará el próximo domingo con estos cotejos: Central Córdoba (en la 1ª fecha venció 3-0 a Arijón) v. Pablo VI (derrotó 2-1 a Adiur), Alianza v. Adiur y Unión (A) v. Arijón.