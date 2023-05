El clásico de las Universidades en Chile fue suspendido por graves incidentes

Los hinchas de la U de Chile lanzaron una lluvia de bengalas a la cancha que motivaron a que no se continuará el partido ante la Católica

“El clásico Universitario se suspendió por culpa de unos delincuentes que se confabularon para que este partido no se juegue. Agredieron a nuestros propios hinchas y miembros del plantel”, informaron desde la cuenta oficial de la U de Chile.

Mientras que el presidente de la Universidad Católica, Juan Tagle Quiroz, exigió más presencia de carabineros en los estadios y sostuvo que los "clubes tienen que enfrentar unidos este tema. No pretendo ganar los puntos, pero quiero que el partido se termine. No debemos entregar herramientas de quita de puntos por delincuencia a clubes que no tienen herramientas para enfrentarla. Le imploro al Gobierno y Carabineros que nos sentemos y tomemos las medidas concretas”, pidió.