El clásico fue mens sana

Gimnasia está dulce. Juega bien, es efectivo y gana. No le importa si es en la Bombonera o fuera de su casa. Juega igual, no especula. Ayer, en las Cuatro Hectáreas, volvió a poner en evidencia que cuando no se aparta de su libreto es un equipo complicado para resolver. Superó con autoridad a Jockey Club por 32-21 tras un partido bastante físico y de altos niveles de adrenalina, con amarillas y una roja incluida.

En los primeros instantes el juego fue estratégico, tratando se ubicarse en la última línea del rival. Con posesión y dominio territorial, se fue metiendo en campo verdiblanco y con sus forwards generó un try penal con el que se rompió la paridad.

A partir de ahí, la visita siguió fiel a su juego y atacó a un Jockey que defendió casi siempre al limite del offside.

En una de las pocas pelotas que tuvo Jockey en ataque en el primer parcial, se apresuró y lo que debía ser un kick al fondo para presionar, terminó en su propio ingoal. Vich tapó la patada y encontró toda la defensa a contrapierna, solito de cara al ingoal para apoyar bajo los palos y no lo desaprovechó.

La presión del mens sana fue asfixiante y lo que sumado a la prolijidad para marcar hizo que ganara varias pelotas en el contacto y diera por tierra cualquier intento del rival.

El equipo del parque estaba para más. A los 28' Covella encabezó un ataque, se sacó la marca de encima y habilitó a Picotto, quien llegó al try pese a la desesperación del cierre verdiblanco.

Después de eso, levantó el pie y cometió uno de esos errores "tontos" que posibilitó que Jockey llegara al descuento con un try de Pigatto, maul mediante.

En el complemento, Jockey salió a quemar las naves y se encontró con un Gimnasia ya no tan ordenado, que empezaba a sufrir. Para colmo, Villegas vio la amarilla y todo indicaba que se le venía la noche. Pero no, el mens sana no sólo salió airoso sino que cuando pudo atacar lo hizo. En una de esas incursiones, Tellería tackleó alto a Gentili y si bien la jugada terminó en try, el hombre de Jockey vio la amarilla, dejando a su equipo con uno menos.

El verdiblanco empezó a poner cada vez más nervioso y Gimnasia a agrandarse, aprovechando ese momento. Sobre la media hora Tomás Ferrario vio otra amarilla y si algo le faltaba para mostrarse como una canción desesperada, Orsi vio la roja tras un puñete descalificador a Covella.

Con dos hombres de más, en los últimos minutos Gimnasia pudo hacer lo que quiso, pero prefirió levantar el pie del acelerador y permitirle a Jockey, que con mucho orgullo, llegara al try y también hiciera un poco más decoroso el marcador, porque el triunfo ya hacía rato que era auriazul.