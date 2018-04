El clásico fue de Jockey, por oficio

Los clásicos no caducan y entonces un Jockey A ante GER A siempre será una muy buena propuesta para el hockey local. No importa cómo lleguen, pero gratifica aún más cuando los dos equipos se chocan estando muy bien. Como ayer. La victoria, en esta ocasión, se la quedó el local, que se alzó con los tres puntos en el partido excluyente de la fecha 5 del torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral. Con estas condiciones: la primera, que el triunfo por 2 a 0 a favor del verdiblanco ratificó que va a pelear aunque hoy esté en mitad de tabla, y la segunda, que la caída significó para GER A quedarse sin la cima de la clasificación general. El liderazgo absoluto es de Plaza, que goleó a GER B por 3 a 1.

Jockey le estampó un cachetazo a GER al minuto de juego. Como si hubiese que despertarse de la somnolencia a la que invitaba la insoportable atmósfera húmeda en la ciudad. Una de sus goleadoras, Clara Ramos, conectó al fondo del arco el primer centro del partido y facturó. Obligado a salir urgentemente y asimilar la sorpresa, GER tomó la pelota e intentó olvidarse del gol lo más rápido posible. Y salió con esa ferocidad que caracteriza a los que tienen hambre: ganó en la cancha los metros suficientes como para hacerse peligroso y volcado en las 25 yardas rivales empezó a "cascotearle" el arco a Josefina Tardini.

Primero fue Belén Facciano (de lo mejor de la cancha junto a su compañera Liza Giacomotti y Lola García, de Jockey), la que ingresó dos veces al área y se filtró entre las líneas y después fue la misma Giacomotti la que no alcanzó a conectar un par de centros. Picante en la delantera, con la siempre lúcida Aldana Lovagnini filtando bochas entre líneas desde el medio parecía que GER se lo iba a llevar por delante. Pero no sólo que chocó con las propias falencias en los toques finales, sino que también con la figura de Tardini. Además, ineficiente en los córners cortos. Tuvo cuatro en ese cuarto, no aprovechó ninguno. Jockey, sin sucumbir en la desesperación, apostaba a la contra. Y fue Noelia Arancia quien ahogó el festejo de Lola García.

En el segundo cuarto la tendencia fue igual. GER buscando, lanzada en ataque y con el poder de la bocha. Jockey esperando, pero muy prolijo y aplomado en la defensa. De nuevo GER no aprovechó un corto y otra vez casi lo paga carísimo. De nuevo y de contraataque Clara Ramos y Candelaria Calvo lo perdonaron. Y si en el tercer cuarto GER siguió mandando en el juego y en el despliegue, ¿por qué lo ganó Jockey? Porque este Jockey, que peleó todo el año pasado, pese a haber sufrido recambio se para bien, sin desesperación, y tiene la mejor virtud en una delantera potente y dispuesta a todo. La retornada (de Europa) Sofía Cesanelli está en una versión tan madura como solidaria y en plenitud le da, ahora desde el medio, tranquilidad para esperar cada momento justo. Porque con líderes como Lola García, el verdiblanco sabe qué busca. Así lo terminó de agotar y la semblanza perfecta fue el gol de Candelaria Calvo a los 44'. Armó la jugada individual por izquierda, encaró el arco, chocó contra la atajada de Arancibia, pero no se resignó y desde el piso terminó por mandarla al fondo del arco para celebrar. No claudicó en esa jugada individual pese a la adversidad del momento, igual que Jockey.

El final estaba puesto y el cuarto cuarto estuvo de más. El partido ya se lo había quedado Jockey.

Plaza goleó y manda solo

El único equipo con puntaje ideal en el Torneo del Litoral se llama Atlético del Rosario y es el líder en solitario. Porque había arribado a la fecha 5 como puntero con GER A pero aprovechó la caída ante Jockey A (ver material principal) y manda solo. Justamente fue tras vencer a GER B por 3 a 1 en la tarde del triplete de Dirce Yuli (descontó Catalina Donoso). El campeón Provincial A venció a Fisherton como visitante por 2 a 0, con goles de Paula Montoya y Cecilia Ricciardino, y es escolta, mientras que Duendes hizo lo propio en su cancha y se sacó de encima a Jockey B por 3 a 0, gracias a los festejos de Denise Wasinski (2) y Candela Nobile. Old Resian y Universitario terminaron 1 a 1 por las anotaciones de Valentina Bisconti para el tricolor y Nazarena Heredia para la U. Provincial B se impuso a Newell's por 2 a 0 con los tantos de Nerina Fontana y Agustina Heinzent Yoster.