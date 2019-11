"El clásico es lo más lindo pero ahora el tiempo es muy cortito"

La chance de que se organicen clásicos amistosos durante el verano planteada por el presidente de Central Rodolfo Di Pollina mereció la opinión del entrenador del equipo de la otra vereda, Frank Kudelka. Si bien el DT manifestó que "jugar un clásico es lo más lindo que debe haber" en Rosario, manifestó que "ahora el tiempo es cortito". La aclaración es porque apenas habrá tres semanas de pretemporada antes del reinicio de la Superliga a fines de enero.

"En una ciudad como esta, donde el fútbol es bastante determinante, por su forma de vivir, su cultura y su idiosincracia, jugar un clásico es lo más lindo que debe haber. Mi pregunta es si estamos preparados para hacerlo", planteó.

Kudelka dijo que desde un aspecto "cultural, el clásico se tendría que jugar", aunque planteó sus dudas si la mirada se deposita en el costado social. "¿Estamos capacitados para hacerlo?, ¿cuánto hace que no se juega?", preguntó. Ante la respuesta de que hace casi 20 años, el técnico manifestó: "No debería ser así".

"En general, no hablo por mí, jugar clásicos en el receso no nos gusta, no queremos, porque si perdemos por ahí la sociedad no está preparada para eso antes de que empiece un campeonato", sostuvo.

"Después está el tema organizativo. A mí me parece que tendría que ser algo bien organizado y no suceda lo del último clásico que no se pudo hacer (en enero de 2013, que se suspendió). Hay que concientizar a la sociedad para que acompañe, para que lo vea como algo cultural, de la ciudad, que pueda ser una demostración de que somos capaces de convivir cualquiera sea el resultado. No sé si los tiempos van de la mano para eso", continuó.

"Cuando se haga, me gustaría ser partícipe de eso. Está bueno, es lindo. Tal vez haya que poner énfasis para hacerlo, no sé si ahora porque el tiempo es muy cortito", manifestó sobre el breve espacio que habrá para jugar durante la pretemporada.