El clásico en el puerto de Quequén

Es verano del 97. Hay empresarios que aún no internalizaron aquello de que es más fácil organizar un Argentina-Inglaterra en Malvinas que el clásico de Rosario. Central y Newell’s no sólo hacen juntos la pretemporada en Necochea, sino que sus hoteles están a sólo 100 metros de distancia. Y se viene el clásico amistoso en el pequeño estadio municipal. La sección Deportes de La Capital aún no se llama Ovación pero está en todos lados. Como esa vez, invitando a los dos brasileños de los planteles a una producción común en el puerto de Quequén: el canalla Zinho y el mundialista leproso Ricardo Rocha. No hay que hacer una ingeniería para llevarlos en auto hasta el lugar ni pasar tantos filtros como ahora. Se prestan sin problemas, sonríen, gastan bromas y, al regreso, se van a un bar a compartir un café como cuando eran compañeros en Vasco Da Gama.