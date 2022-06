El Cholo Simeone quiere a Giovani Lo Celso para reforzar al Atlético de Madrid

El director técnico colchonero ya piensa en los refuerzos para la próxima temporada y sueña con la llegada del ex Rosario Central y PSG

En ese marco, según informó el diario As, Diego Simeone intentará reforzar la zona media y entre los apuntados quien suena fuerte es Giovani Lo Celso , a quien tiene en la mira desde su paso por el Betis (temporada 2018/19). “La dirección deportiva lo ve como un futbolista que encaja perfectamente en el equipo y Simeone está convencido de eso mismo”, recalcó el rotativo. Otro aspecto que podría seducir es su entendimiento con Rodrigo De Paul , con quien comparte la zona media en la selección argentina (el otro integrante es Leandro Paredes).

Un punto importante en la decisión del jugador es que para su actual entrenador Antonio Conte no es prioridad en el equipo y los mandatarios del Tottenham estarían dispuestos a negociarlo. Algo que sucedió en los últimos meses, cuando se lo prestó al Villarreal, institución en la que reencontró su buen nivel y se convirtió en figura del Submarino Amarillo alcanzando las semifinales de la Champions League. En el último semestre, con la camiseta del elenco español, Lo Celso disputó 22 partidos, en los que marcó un gol y brindó una asistencia.

En ese sentido, el volante de 26 años estaría dispuesto a abandonar la Premier League y asentarse de manera definitiva en España. Los rojiblancos, en esta oportunidad, deberán competir con Villarreal, que intentará retener al rosarino. Allí también compartió plantel con otros compatriotas que se encuentran en la órbita de Lionel Scaloni, como Gerónimo Rulli y Juan Foyth.

Algo que también podría seducir al jugador formado en el canalla es que Atlético de Madrid disputará la Champions League la próxima temporada, mientras que el Submarino Amarillo clasificó a la Conference League.

El Colchonero, hasta el momento, concretó el desembarco del joven extremo brasileño del Gil Vicente de Portugal Samuel Lino, mientras que se desprendió de Héctor Herrera (Houston Dynamo) y Luis Suárez. Además concluyó el de Antoine Griezmann, cuyo pase pertenece al Barcelona.

Más allá del interés por el argentino, los de la capital española también tienen en carpeta a otros volantes, como Carlos Soler (25 años, Valencia), quien comparte plantilla junto a Koke y Marcos Llorente en La Roja.

Gio Lo Celso de vacaciones en Rosario y un palito para Brasil

Luego de una gran temporada en Villarreal y tras haber culminado su participación con la Selección Argentina con el título de la Finalissima ante Italia y la goleada 5-0 sobre Estonia, Giovani Lo Celso se encuentra de vacaciones en Rosario junto a su familia y amigos. Este martes por la noche estuvo de fiesta y participó de los cánticos sobre la Albiceleste y tiró un palito para Brasil.

"Tomala vos, damela a mí, el que no salta, murió en Brasil", cantó Giovani en una fiesta junto al grupo santafesino Los Palmae. El número 20 de la Seleccíon Nacional festejó en una fiesta los triunfos de la Scaloneta a pura musica, y en el medio, metió una cargada a Brasil. Y siguió: "La final en el Maracaná, la volvió a ganar papá", "dale campeón, dale campeón" y "ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera".

Pero el recuerdo del triunfo de la Copa América 2021 contra la verdeamarela no terminó ahí. El gran hit de los festejos en Wembley se cantó bien fuerte. "En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos cuantos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Muchachos ahora nos volvimo’ a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego , en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”, dice el tema.