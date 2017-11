El Chocho no cuenta con la materia prima

Juan Manuel Llop tomó un equipo en el que debió cubrir diferentes puestos importantes. Y lo hizo con nombres de menor relevancia. Hubo una apuesta urgente y obligada a reducir el presupuesto y eso lleva a la tan mentada frase de la manta corta: "se tapa la cabeza o se destapan los pies". Esto es precisamente lo que le pasó a este Newell's que no arranca, que no entusiasma, no contagia y, lo más importante, le cuesta ganar. El peso de la responsabilidad recae sobre el Chocho, porque es el DT. Aunque también, a su favor, se puede sostener que se las tiene que arreglar con lo poco que posee. La gente se acostumbró a un juego y goles que aportaron jugadores con recorrido y de jerarquía. Hoy no están y lo padece, porque los que llegaron están muy lejos de igualarlos. Por algo son más "baratos" o están acordes a lo que el club puede pagar. "¡Que jueguen los pibes!", se reclamó muchas veces desde la tribuna. Tampoco fue y es la gran solución. Por eso algunos nombres que aparecieron se fueron diluyendo por bajas producciones. Llop, optimista por naturaleza, carga con la mochila de disimular el presente futbolístico, pero también es cierto que no cuenta con la materia prima suficiente.