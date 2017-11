El Chocho Llop repetiría a los once para Racing

Esta vez existe una complicación positiva para Juan Manuel Llop en cuanto a definir a los once titulares que el sábado, a las 21.30, recibirán a Racing debido a que tiene la chance de poder contar con dos futbolistas a los que no tuvo de arranque en la gran victoria por 3 a 1 contra River. Es que precisamente el buen desempeño en el Monumental marcaría un respaldo a los protagonistas, y hay dos posiciones en las que se pueden plantear dudas: la de volante central con tres candidatos para dos lugares, porque jugaron Sills y Rivero, pero podría regresar Leyes; la de mediocampista ofensivo por la misma duda que el DT planteó antes de ir a Núñez, entre Figueroa y Fértoli, que ingresó y marcó. En cambio, como no puede jugar San Román por 5 amarillas, Escobar se correrá al lateral derecho para devolverle el puesto en la zaga a Bianchi, que cumplió la sanción y seguro será titular. ¿Lo más probable? Que el Chocho sólo cambie lo justo y obligado: adentro Bianchi y afuera San Román.