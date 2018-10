El charrúa y otra prueba de carácter

Todoterreno. Renzo Funes sigue siendo el patrón del mediocampo de los charrúas.

Con los ánimos por las nubes y después de tres triunfos consecutivos, Córdoba recibe a Villa San Carlos a las 16, con la idea de seguir subiendo en la Primera C. El técnico Claudio Pochettino dispuso del mismo equipo que derrotó a Berazategui por 3 a 1 para enfrentar a Los Villeros con gran oportunidad de sumar la cuarta victoria al hilo.

Por barrio Tablada en 25 días el panorama cambió del día a la noche. No se escucharon más los pedidos de reuniones de parte de la comisión por el mal funcionamiento del equipo al DT Pochettino.

La dura derrota ante Alem por 5 a 0 fue un antes y después para los dirigidos por Claudio Pochettino. Hoy la actualidad charrúa es otra, los tres triunfos consecutivos le dieron la confianza necesaria a un plantel que en el inicio fue muy cuestionado.

"De los errores se aprende y el plantel pudo corregir a tiempo el mal partido ante Alem. Ese encuentro fue bisagra para todos. Después llegaron tres consecutivos y el panorama cambió. Hoy el presente es otro, el equipo está encontrando la regularidad que todos deseamos", señaló el DT.

Después de la importante victoria ante Berazategui por 3 a 1, el entrenador del matador no dudó en confirmar el mismo once. "Todos los que ingresaron cumplieron e hicieron un buen partido. Por eso no dudé en volver a repetir equipo para recibir al complicado Villa San Carlos", afirmó Pochettino.

Córdoba buscará otra victoria para seguir encumbrado en la C.

¿Te gustó la nota?