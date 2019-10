El charrúa tuvo su regalo de cumpleaños en el Gabino

Un muy buen regalo de cumpleaños. Un 3 a 0 bien merecido, un triunfo contundente para volver a decir presente, para mezclarse en la zona de arriba en la tabla de posiciones. Central Córdoba despachó a San Martín el día anterior a celebrar sus 113 años con goles rápidos de Gastón Tedesco (15’) y Federico Ferrari (23’), quien repitió cuando el partido ya finalizaba (93’) y todo era festejo en Tablada.

El charrúa llevaba 3 empates al hilo en el Gabino Sosa y necesitaba los tres puntos para recuperar protagonismo. Y de arranque los del Tati Bustos Montoya lo buscaron. Desnivelaron cuando el reloj marcaba el cuarto de hora y la Gata Tedesco abrió el marcador.

No conformes, y para asegurar la ventaja, Ferrari aprovechó una falla del arquero. Y con la diferencia de dos manejó los tiempos ante un rival que no logró lastimar y hasta el travesaño le dijo no.

El 2-0 parecía no modificarse, pero en el tiempo adicional apareció otra vez Ferrari para que la celebración fuera más contundente.

Los tres puntos posicionaron a los azules de Tablada en un lugar en medio de los protagonistas. Hoy en el 6º lugar, aunque varios equipos entre hoy y mañana pueden superarlo. Igual las 18 unidades son buenas para tener cerca a los de arriba y pensar que la próxima fecha en Pilar puede seguir dando pelea mezclado arriba.