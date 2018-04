El charrúa jugó un gran partido y volvió a la pelea

Tocar para ganar es una máxima fundamental en el fútbol. Central Córdoba entendió esta premisa a la perfección, se floreó ante su gente y le ganó 2 a 0 a San Martín de Burzaco, en una de las mejores presentaciones del charrúa en el campeonato.

El mediocampo que armó Ariel Cuffaro Russo, con carrileros rápidos como Juan Fernández y Cristian Sánchez, le sirvió para explotar la endeble defensa de San Martín, que quedó descolocada ante cada embate charrúa.

Salvo un aislado cabezazo de Llodrá para la visita, todas las demás situaciones fueron para Córdoba. Primero avisó con un gran tiro libre ejecutado por el Enano Fernández, que hizo lucir al arquero Federico Scurnik sobre el ángulo derecho. También tuvieron sus chances Sánchez, con un cabezazo, y Ferrari, con un remate a distancia.

Con todo el equipo de Burzaco metido en su propio campo, el gol iba a llegar por decantación. A los 29, el charrúa tuva una clarísima en los pies de Damián Ledesma, quien recibió un pase atrás de Ferrari y no pudo definir correctamente abajo del arco.

Cuando parecía que San Martín se llevaba el empate al vestuario, una jugada que se ensució en el área le hizo llegar la pelota otra vez a Fernández, que le pegó de tres dedos y la puso rasante contra el palo derecho de Scurnik. Fue el 1-0 que le bajó la persiana a la primera parte.

El segundo tiempo fue una extensión de lo que pasó en el primero. Como si no hubiese existido el entretiempo, Central Córdoba siguió aplicándole un ritmo vertiginoso a las acciones.

Y el golpe de nocaut llegó a los 6 minutos con una linda jugada previa de Federico Ferrari, la figura de la cancha por despliegue y lectura de juego. El Toto se llevó la redonda por la derecha, juntó marcas y se la pasó al Pato Sánchez, que entró solo por el centro del área y definió de manera magistral ante la salida del arquero rival para colocar un irremontable 2-0. Claro que la ventaja era poca, pero el trámite del partido tenía a Córdoba cuatro o cinco goles arriba de los azules de Burzaco. Hasta el lateral Cristian Sgotti pudo marcar su tanto, ya que tuvo una aproximación clara promediando el complemento.

Con el pitazo final del árbitro Juan Pafundi, el Matador se quedó con tres puntos clave y le vuelve a respirar encima a Defensores Unidos. Ganó con su mejor versión, no dejó dudas y volvió a ser el de siempre. Ese equipo que cuando tiene la pelota lastima y en cualquier momento hace un gol. Jugando así no hay dudas de que irá por todo. El "vamos a volver" coreado por los hinchas sobre el final es el mismo sentimiento compartido por todos. El pueblo charrúa está unido por un objetivo.





"Hicimos un muy buen partido"

El director técnico charrúa, Ariel Cuffaro Russo, no ocultó su alegría por el triunfo ante San Martín de Burzaco: "Los superamos, jugamos muy bien y el equipo está manteniendo una regularidad. Hicimos un muy buen partido y eso me deja tranquilo". Cuffaro Russo también se mostró conforme porque Córdoba respetó una idea y no apostó al pelotazo: "Hoy pudimos desplegar nuestro juego porque la cancha estaba en muy buenas condiciones. Eso no te hace ganar un partido pero ayuda bastante". En cuanto al próximo partido, el miércoles a las 15.30 ante Laferrere, el DT del Matador opinó que será un rival muy duro: "Laferrere llega con algo de ventaja porque no jugó, así que van a estar más descansados. Aparte tienen muy buenos jugadores y todavía están con chances de entrar al reducido. Por eso creo que va a ser un partido muy bravo", cerró.