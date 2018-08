El charrúa apunta a Laferrere

Una fija. Armoa seguirá entre los once.

Con la mente puesta en poder lograr la primera victoria en el torneo, Córdoba prepara el equipo para recibir a Laferrere, el sábado a las 15.30 y con arbitraje de Sebastián Zunino. Los charrúas vienen golpeados por las dos derrotas consecutivas, ante Argentino de Quilmes (4-0) y Armenio (1-0). El equipo dirigido por Claudio Pochettino necesita comenzar a sumar ante su gente en barrio Tablada para salir de la última posición.

Disputada dos jornadas y con dos caídas, el panorama se complicó. El técnico, nuevo en el cargo, todavía no le encontró la vuelta al equipo. El sábado llegará Laferrere, otro duro rival para los charrúas, y todos saben muy bien que no puede perder de local, sino el panorama se le va a complicar de cara al futuro. Mañana en la práctica formal de fútbol Pochettino daría a conocer los once titulares, que en principio serían Ojeda; Pérez, Ledesma, Casini o Pollachi y Senra o Sgotti; Trejo, Bracco, Funes y Armoa; Grazzini; Giovagnoli.





Fecha 3

Viernes

15.30 V. San Carlos v. Luján

Sp. Barracas v. Lamadrid

Ituzaingó v. Dep. Armenio

V. Arenas v. Midland

Sábado

11 El Porvenir v. Argentino (Q)

15.30 C. Córdoba v. Laferrere

Excursionistas v. Cañuelas

Domingo

11 Dep. Merlo v. Dock Sud

Lunes

15.30 L. N. Alem v. Sp. Italiano

Martes

15.30 Berazategui v. San Martín