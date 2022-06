El Chapa Retegui confirmó que no será parte del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Central

"Me ofreció acompañarlo, pero yo tengo una responsabilidad con mucha gente", aclaró el actual secretario de Deportes porteño

Una de las cuestiones a resolver y que aún no tenía respuesta era la llegada de Carlos "Chapa" Retegui para sumarse al cuerpo técnico que encabeza Carlos Tevez. Una incógnita que no fue develada en la conferencia de prensa por el propio DT, pero este miércoles el Chapa fue claro y confirmó que seguirá en su cargo como secretario de Deporte porteño.

“Carlos me ofreció acompañarlo en la dirección técnica de Central. Pero yo tengo una responsabilidad con mucha gente”, sostuvo este miércoles Retegui en diálogo con FM Metro. Y agregó: “Hay muchas familias que dependen de mi y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a gente en la calle”.