Eduardo Coudet, actual entrenador de Racing, desmintió terminantemente el interés de Racing por Marco Ruben. En conferencia de prensa, el Chacho aclaró que no llamó al goleador canalla y que no lo hará por sabe "cómo piensa". "Descarten esa posibilidad", expresó ante los periodistas.

En ese sentido, el extécnico auriazul se refirió al próximo mercado de pases y mencionó a Lautaro Martínez como "el refuerzo" que quiere para el próximo semestre, a pesar de que el delantero continuará su carrera en Inter de Italia.

>> Leer más: El Chacho Coudet sueña con llevarse a Marco Ruben a Racing

"Les voy a dar un nombre. El refuerzo que quiero es Lautaro Martínez. Ojalá lo podamos retener un tiempo más", dijo distendido el Chacho en la rueda de prensa en la previa del partido de mañana ante Universidad Católica de Chile por la quinta fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores.

Embed #TNTSports | El Chacho Coudet (#Racing) habló en conferencia y fue contundente: "Marco Ruben está bien donde está" pic.twitter.com/SuSe0risqJ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 2 de mayo de 2018

"Ruben es amigo mío, no va a venir. No lo llamé y no lo voy a llamar porque sé cómo piensa", añadió Coudet para cortar de raíz los rumores que vinculaban al actual delantero de Central con Racing. "En todo caso se irá al exterior, pero Marco está bien donde está", agregó.

El delantero canalla dejó en claro que no se sentaría a hablar con ningún club del país. "Hace mucho tiempo ya dije que el fútbol argentino para mí se termina en Central", manifestó en Arroyo Seco en rueda de prensa tras la presentación del DT interino José Antonio Chamot. Sin embargo, las hipótesis sobre su futuro lo relacionaron a Racing por un llamado que el propio Chacho Coudet desmintió.