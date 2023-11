El Central de visitante de siempre, sumó para la Libertadores y poco para la Copa de la Liga

A Central volvió a costarle jugado de visitante y no le duró nada la ventaja sobre un flojo Bbarracas Central que se lo igualó. El punto lo mete hasta el miércoles en Copa Libertadores y no le alcanzó para quedar entre los 4 primeros de la zona.

Cuánto le cuesta de visitante. Central igualó 1 a 1 ante Barracas Central y dejó pasar la chance de asentarse en las dos tablas que importan a esta altura: la de la Copa de la Liga, donde sigue afuera de los cuatro, y la Copa Libertadores, donde quedó adentro hasta el miércoles que juega San Lorenzo-Boca. Si ganaba no era necesario esperar. Abrió la cuenta Francisco Álvarez con un gol de contra y lo empató Tolosa para el local, todo antes del final del primer tiempo.

Apenas un tiro libre de Tapia a los 30’ que contuvo fácil Broun y un centro cruzado de Campaz a los 35’ que no pudo conectar nadie en el área, fueron apenas algunas acciones a destacar sólo para decir que sí hubo un partido de fútbol en el Ducó. Tranquilamente podría no haberse jugado que era lo mismo.

Recién los últimos cinco minutos se activó todo. Malcorra encontró el camino, que era tirar pelotazos flotados a las descuidadas espaldas de los defensores locales. En una de esas situaciones encontró a Campaz, el colombiano enfiló por izquierda casi hasta la línea de fondo, sacó un centro rasante al primer palo y Francisco Álvarez la metió contra su valla y le regaló el 1-0 a Central a los 43’.

#CopaSurFinanzas 2023 | Fecha 12 | resumen de Barracas - Rosario Central

Parecía que el equipo de Russo iba a aprovechar la ventaja para manejar a su gusto a Barracas. Pero así como llegó, rápido se esfumó. No pasaron ni tres minutos que el guapo dispuso de un ataque aislado por la derecha, Sepúlveda vio entrando sólo a Tolosa por el sector opuesto (Oviedo y Martínez lo perdieron) y el lateral no tuvo más que empujarla de zurda para clavar el 1-1 a los 47’. No hubo tiempo para más.

Russo movió fichas en el entretiempo y trastocó dos apellidos para la parte final. Sández reemplazó a Coyote Rodríguez y Martínez Dupuy a Oviedo, que tuvo una actuación para borrar rápido. El mexicano se paró de 9 clásico y Cervera se ubicó tirado hacia la derecha, arrancando desde más atrás, más acorde a sus características naturales.

Muy similar al primer tiempo, pasaba poco y nada. Todo muy trabado, poco pensado y mal ejecutado. A los 67’ se movió el avispero cuando Rosané sacó un potente remate de media distancia que exigió a Fatura Broun a volar por los aires para evitar la desventaja canalla.

Central no encontraba la forma de acercarse al arco de Desábato. Malcorra estaba errático con la pelota y los de Russo no tenían claridad. Lentamente el 10 comenzó a recuperar eficacia, reactivó la sociedad futbolística con Campaz y Central mejoró a cuentagotas.

Parecía cosa juzgada antes de tiempo. Los dos hacían poco para cambiar el resultado y el empate asomaba en el horizonte. Al punto que ni hubo situaciones antes del final.

A esta altura, difícilmente Central haga un partido memorable de visitante. Con muy poco para rescatar, al menos sigue sumando afuera. Al final de cuentas se verá qué tanto le sirvió este punto. Se vienen los dos desafíos finales: River y Arsenal. Poco por recorrer y mucho por resolverse.