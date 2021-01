Hoy seguramente tenga un panorama más claro, pero hasta ayer el Kily estaba en medio de un verdadero rompecabezas. Es que sabe que cuatro jugadores que fueron titulares ante Defensa y Justicia no podrán estar. Y hay un quinto que tampoco jugaría, pero por decisión exclusiva del cuerpo técnico. Se trata de Rodrigo Villagra, que está en capilla con las amarillas y en Central no parecen decididos a correr el riesgo de que se quede afuera de la final, en caso de que el canalla pueda acceder.

En momentos de definición como los que se están viviendo cualquier baja puede resultar sustancial, pero sin dudas la de Marinelli es la que más preocupa. Es que el joven delantero, que encontró lugar en el equipo recién en los últimos partidos, se transformó rápidamente en una de las cartas más importantes del equipo en materia ofensiva. De hecho en cuatro partidos anotó cuatro tantos y se transformó en uno de los goleadores del conjunto canalla (el goleador es Vecchio, con cinco). Hoy, teniendo en cuenta estos antecedentes inmediatos, el chico surgido de las divisiones inferiores es titular indiscutido en Central y su ausencia representará una baja de consideración. ¿Posible reemplazante? Joel López Pissano.

Parece menor el impacto por el laso de Laso, pero el defensor es otro de los que se había ganado un lugar entre los once. Sin ir más lejos, el pasado sábado mostró el mejor rendimiento en lo que va del torneo, con gol incluido. ¿Alternativa en ese puesto? Diego Novaretti. Ahora bien, el zaguero, quien dio negativo de Covid, ayer no pudo entrenar porque sigue con un fuerte estado gripal. Creen que podrá estar, pero para que eso ocurra ya hoy debiera sumarse a las prácticas. El juvenil Nahuel Franco fue quien ocupó esa posición en la zaga central, junto a Facundo Almada, en medio de un trabajo táctico que contó con algunos otros remiendos. Porque frente a la imposibilidad de tener a Damián Martínez (arrastra una molestia muscular) su lugar fue ocupado por el chico Ulises Ciccioli (categoría 2003), quien no puede jugar porque no figura en la lista de buena fe.

Kily.jpg El Kily espera que su Central sea competitivo.

Donde sí aparecerían varias caras nuevas es en el mediocampo. Emmanuel Ojeda encontraría nuevamente un lugar en el equipo (si finalmente Villagra no juega). El volante se recuperó de un esguince de rodilla y para tener posibilidades deberá responder a la exigencia en el entrenamiento de hoy. Diego Zabala es otro al que se le abriría la puerta, al igual que a Francesco Lo Celso.

Miño; Ciccioli, Almada, Rodríguez, Blanco, Zabala, Ojeda, Pupi Ferreyra, López Pissano, Lo Celso y Gamba son los once que el Kily utilizó en la práctica de ayer. Es la base sin dudas, pero esperan desde el cuerpo técnico que Martínez y Novaretti se recuperen para que vayan a los puestos de Ciccioli y Franco, respectivamente.

Si eso no ocurre, el Kily deberá repensar el equipo y ver qué tiene a mano, quizá con una redistribución de jugadores. A la espera están el volante central Mateo Tanlongo y los delanteros Ignacio Russo y Alan Bonansea, de quien informaron que el tests por Covid que le realizaron dio negativo.

Echavarría y Falcón Pérez

Pablo Echavarría dirigirá el partido en cancha de Lanús, mientras que para el choque por Copa Argentina ante Boca Unidos (el miércoles 20 de enero) el juez será Yael Falcón Pérez.

A Caraglio lo dan cerca de Atlas

Frente al deseo de Central por sumar a Milton Caraglio, ayer surgieron novedades poco felices para los canallas, ya que el delantero podría continuar su carrera en Atlas de México. Para que eso ocurra las partes deben ponerse de acuerdo en cuestiones de dinero. “Aún no hay nada definido, pero las posibilidades de que Milton vuelva a Atlas son concretas”, indicaron fuentes de Arroyito. Si esto se concreta el Kily se verá en la obligación de salir en busca de otro centrodelantero.