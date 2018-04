El catalán Márquez tiene mucha Honda

Salieron a rodar a puro vértigo y emoción. Los protagonistas del MotoGP y sus teloneras Moto2 y Moto3 (ver aparte) brindaron la primera función en Termas de Río Hondo con una luz radiante en medio de un cielo plomizo. Generaron adrenalina constante en la masa que se congregó en el trazado desde tempranito para despuntar el vicio de las dos ruedas. Y quien terminó acaparando toda la atención desde lo deportivo fue Marc Márquez. El actual campeón redondeó un gran segundo entrenamiento al abrir el grifo de su Honda y darle gas al máximo en el momento preciso. El español ratificó que tiene la mejor moto. Cuenta con la bestia a vencer hoy a la hora de la clasificación. Claro que la marca del ala fue referencia y tendencia al completar el podio virtual con la satélite de Cal Crutchlow y la oficial de Dani Predosa.

La jornada inaugural oficial tuvo de todo. Danilo Petrucci se fue al suelo con su Ducati por la mañana. Los raiders analizaban sus máquinas mientras probaban en pista. Fue ahí que algunos ajustaron o directamente cambiaron las suspensiones traseras, tal es el caso de Valentino Rossi (Yamaha), que fue 7º.

Otros exclamaban que faltaba un poco de grip en determinados sectores. O directamente quedaron de cola como las Ducati de Andrea Dovizioso (15º) y Jorge Lorenzo(16º). Hasta la Yamaha Viñales parecía pinchada (fue 6º). Ni hablar de Joan Zarco (9º).

Hubo mucha irregularidad en líneas generales. Menos para Márquez, que vio todo positivo de entrada. "Salimos bien de inicio. Muchos decían que había poco agarre en pista, pero la Honda funcionó muy bien. Incluso creo que mañana (hoy) podremos sacar un poquito más de diferencia", remarcó el campeón.

Otro punto para destacar es que se percibe a simple vista que la presencia de esta privilegiada competencia genera un fuerte impacto económico y turístico en estos pagos. Tal es así que el subsecretario de Turismo local Ricardo Sosa le confió a Ovación que "la ciudad está a pleno y cuenta con ciento por ciento de ocupación. Cada año venimos creciendo más. De hecho, en la actualidad es reconocida a nivel mundial merced al MotoGP. Estamos orgullosos de albergar esta cita". El funcionario fue tan claro como contundente para graficar el presente que envuelve a los termeños.

Volviendo al plano deportivo hay que mencionar que el estilo Márquez es una marca registrada en esta ciudad. De eso no hay dudas. "Puede que así sea pero mañana (hoy) ya se verá un estilo más preciso porque casi todos cometimos errores y no fuimos tan precisos. Igualmente estoy muy satisfecho con este resultado porque nos posiciona de otra manera para encarar lo que vendrá", narró el gran dominador del inicio de la segunda fecha del mundial. "Siempre busco el límite y ser competitivo. Este circuito me gusta y espero hacer la pole y un posterior podio", acotó el catalán.

Con respecto al hachazo que le pegó a Maverick Viñales (Yamaha), que fue determinante para marcar el mejor tiempo del día en una pista que mutó de seca a húmeda y mojada en apenas de minutos, el catalán argumentó: "Entramos tarde todos a la parte sucia, no me pude inclinar y por eso le di gas a fondo cuando vi el hueco. No dudé porque si lo hacía nos podíamos haber caído todos", comentó.

Hoy será turno de ofrecer un nuevo espectáculo. La diferencia es que el grueso de los pilotos irá por una gran clasificación. Aunque a la vez casi todos tienen en claro que a la Honda de Márquez, por ahora, no hay con qué darle.

Rodrigo va por más

"En un momento estábamos en la vanguardia pero no pudimos mantener el ritmo. Quedamos séptimos, aunque mañana (hoy) trataremos de avanzar y terminar lo más adelante posible", puntualizó el hispanoargentino Gabriel Rodrigo en contacto con este medio ni bien había caducado la segunda tanda de entrenamiento de Moto3. Como dato extra hay que mencionar que Enea Bastianini (Honda) fue el más veloz de todos. Lo escoltaron Lorenzo Dalla Porta (Honda) y Tony Arbolino (Honda). Gabriel Rodrigo tratará hoy de meter su KTM entre los primeros en pos de obtener una buena ubicación para la parrilla de mañana. Mientras tanto, el piloto que corre con licencia criolla afirmó: "Estamos yendo de menor a mayor". Hoy se sabrá si podrá cumplir con la meta que tiene trazada en su otra casa.