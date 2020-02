El carburador dejó sin nada a Werner

Werner se había quedado con todo en el fin de semana, pole, serie más rápida, récord de vuelta y final. Pero el Ford no pasó la técnica y debió dejar los 47 puntos ganados en manos de Ardusso. ¿Qué fue lo que le objetaron al Ford número 3? El diámetro interior del centrador del carburador y la altura de la pollera no eran los permitidos. Así, luego del podio y la conferencia de prensa, dejó el autódromo Ciudad de Viedma con las manos vacías. Es que una vez que se dio el veredicto, le sacaron además del triunfo la pole position que quedó en manos del parejense, mientras que la primera serie la ganó entonces Julián Santero, su compañero del Memo Corse, al que el sábado le sacaron la pole porque el Ford no dio la altura.