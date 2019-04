Tras la derrota de esta noche, las chances de Central de seguir adelante en la Copa Libertadores son escasísimas. Pero la victoria de Libertad en Chile ante Católica (3-2) lo dejó con un atisbo de vida. Y también con alguna chance de llegar a la Sudamericana, a la que clasifican todos los terceros.

No obstante, el canalla ya no solo depende de sí mismo. Puesto que no solo deberá ganar los dos partidos que le quedan ante Católica y Libertad, ambos en el Gigante, sino que además deberá esperar que Gremio y Católica (se enfrentan entre sí en la última fecha) no sumen demasiado en esos encuentros.

Hasta ahora las posiciones del grupo son lideradas por el invicto Libertad, de Paraguay, con 12 puntos; seguido por Católica con 6; Gremio tiene 4 y cierra Central con 1.

Por lo pronto, Central será local el miércoles 24 ante Católica y el 8 de mayo recibirá a Libertad, mientras que Gremio visitará a Libertad el martes 23 de abril y será local ante Católica en el cierre del grupo.