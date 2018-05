El campeón va por más

Festejo. Los chicos del Litoral se consagraron campeones el año pasado en Salta. Silvina Salinas

El campeón argentino del hockey masculino sale a la cancha. Desde hoy y hasta el domingo, Litoral, que llega por primera vez a un certamen de este calibre como dueño del título se presentará en Buenos Aires en una nueva edición que agrupa a los seleccionados de las provincias, en el club Ciudad de Buenos Aires, que también albergará a la rama femenina. Pero las chicas de Litoral jugarán en San Rafael, Mendoza, porque disputarán la Zona Ascenso, que otorga dos lugares para volver a la elite nacional. Los caballeros debutan hoy ante Tucumán, por la Zona A y tendrán jornada doble, mientras que las chicas, en Mendoza lo harán ante Entre Ríos, a las 11.30, por la Zona B. Este Argentino de mayores llega con una particularidad, un detalle que lo expondrá: estará colmado de Leonas y Leones, quienes se pondrán las camisetas de sus asociaciones. Buenos Aires, en este sentido, tiró toda la carne al asador: ocho Leonas y nueve Leones, cuatro de ellos campeones olímpicos. Nada menos. Y en el mismo grupo que Litoral.

El año pasado, en Salta, los varones de Litoral hicieron historia grande para su asociación y todo el hockey rosarino. Consiguieron por primera y única vez el título de mayores, en un torneo fantástico que los encontró lejos de casa festejando la mayor alegría, pero que fue un enorme merecido premio para ellos, que luchan permanentemente por el crecimiento de su rama, a sabiendas por ejemplo de que sólo cuatros clubes tienen primera división en la ciudad. Ellos, que se conocen tanto, hermanados entre mayores y muchos juveniles que ayudaron a dar el golpe, ahora intentarán revalidarlo, aunque saben que esta edición será aún más complicada que el año pasado. Integrarán la Zona A con Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos. En la B estarán Córdoba, Mendoza, Neuquén y Salta.

El debut de Litoral se producirá hoy a las 10.10 ante la Naranja y a las 16.50 se las verá con el local, ávido de sacarse la sangre del ojo de un 2017 en el que fue 4º. Mañana, en tanto, para definir el pase a semifinales (avanzan los dos mejores de cada zona), se enfrentarán con Entre Ríos.

El equipo que Litoral presentará este año es la base del que consiguió el título, con sólo algunos cambios. En este sentido y detallando la preparación y la consecuente llegada al torneo, el entrenador Gabriel Basterra, contó: "Cambiaron algunos integrantes pero creo que en el cambio tenemos algunos nombres importantes, como el caso de Alfonso Todeschini que el año pasado se quedó afuera por una lesión, Nicolás Acosta que en 2017 entrenó pero no le dieron las fechas y tuvo que integrarse a su equipo en Bélgica (Nicolás fue recientemente convocado a Los Leones) e Iñaki Alvarez, quien fue papá para la fecha del torneo. Esperemos que se puedan acoplar bien al plantel". Y agregó: "En cuanto a la preparación es difícil quedar conformes porque no podemos tener muchos estímulos porque los chicos son fundamentales en todas las estructuras de los clubes, son jugadores, entrenadores, hacen de todo y no los podemos sacar muchos. Pero esto es siempre así y a eso hay que reemplazarlo con estar muy despiertos a la hora de empezar el torneo, con mucho compromiso y muchas ganas".

Estar en la Zona A supone esta exigencia para Litoral, enfrentar a Buenos Aires casi de arranque. ¿Es mejor verse las caras con ellos en la primera ronda? Basterra analizó el grupo: "Es determinante el primer partido con Tucumán, porque si lo ganamos tendremos muchas posibilidades de avanzar a semifinales y si lo perdemos, de quedarnos afuera. El segundo es con Buenos Aires y es un orgullo enfrentar a todos esos nombres. Si logramos ganar el primer partido disfrutaremos con Buenos Aires y no será determinante el resultado, pero si lo perdemos lo vamos a sufrir mucho porque estaríamos obligados a ganar ese partido y es bastante difícil. El tercer partido es con Entre Ríos. Sin desmerecer a su plantel ni a su cuerpo técnico creo que podemos ganar, por plantel y por historia".

Por Buenos Aires se pondrán la camiseta muchos jugadores que participaron de procesos de selección nacional, con esta salvedad arrolladora: hay nueve del actual plantel de Germán Orozco: Alan Andino, Tomás Betaglio, Diego Paz, Manuel Sacchetti, Matías Paredes Marc Ganly, Juan Ignacio Gilardi, Juan Manuel López y Pedro Ibarra.

"¿Cambia en algo llegar por primera vez a un Argentino como campeón?", fue la pregunta de Ovación para Basterra: "El hecho de haber sido campeones no nos cambia mucho con respecto a las obligaciones que tenemos para este año porque el plantel de Buenos Aires nos saca presión porque la presión de ser campeones es de ellos, la obligación nuestra es tratar de llegar a jugar esa semifinal".

En San Rafael, ellas

El seleccionado femenino de Litoral tiene nuevamente la misión y hasta cierta presión de quedarse con una de las dos plazas en juego para volver a la máxima categoría que perdió en Tucumán 2016. El equipo conducido por Diego Serio también viajó con un mix de experiencia y juventud, pero por una situación que viene dándose desde hace rato: muchas jugadoras en edad correspondiente renuncian a formar parte. Este año volvieron a precipitarse varias renuncias tras las convocatorias.

El año pasado, a una temporada de aquel descenso, Litoral se desilusionó a lo grande en Salta, cuando quedó tercero y sin la posibilidad de volver al sitio en el que transcurrió toda su historia en el seleccionado mayor: la Zona Campeonato. Agustina Bouza será nuevamente quien comande al plantel desde la capitanía, con muchas compañeras de su club Duendes más las chicas que aportaron Old Resian, GER, Universitario y Jockey.

Litoral damas estará en la Zona B junto a Entre Ríos, con el que debutará hoy a las 11.30 (atajará una de las arqueras de Las Leonas, la ex Plaza Florencia Mutio) y mañana se medirá con Misiones (con Lucina von der Heyde) a las 10 y con Santiago del Estero a las 16.30. En la Zona A estarán Mar del Plata, San Luis, Valle de Chubut y La Rioja.



Las Leonas que copan la parada



En muchos seleccionados habrá jugadoras que están o estuvieron en procesos de selección nacional, incluso en la Zona Ascenso que se jugará en Mendoza (con Litoral). Pero en la Zona Campeonato, estará literalmente "lleno". Y en este sentido Buenos Aires, al igual que en varones se erigirá como el gran "cuco", el rival a vencer. Tendrá entre sus filas a las actuales jugadoras del proceso del entrenador albiceleste Agustín Corradini: Agostina Alonso, Magdalena Fernández Ladra, Belén Succi, Agustina Habif, Pilar Campoy, Agustina Albertarrio, María José Granatto y Delfina Merino. Las dos últimas elegidas en enero como las mejores jugadoras del mundo Sub 23 y mayor, por la Federación Internacional de Hockey.



Los planteles del Litoral



Caballeros: A.Ballarini, T.Pietrodarchi, P. Montecchiarini, S. Quattrín, L. Del Palacio, A. Todeschini, T. Bacigalupo, F. Basterra, F. Harte, L. Harte, F. Alfonso, S.Morlan, A. Vernaschi,

I. Del astillo, F. Harte, L. Tartaglini, I. Alvarez, P. Morales, A. Cellini y N.Acosta.

DT: Gabriel Basterra.

Damas: A. Bouza, M. Araujo, M. Esquide, O. Granitto, V. Bisconti, V. Giargiulo, D. Astegiano, D. Soljan, D. Yuli, L. Cerrutti, D. García Bornemann, E. Gutiérrez, M. Petrocelli, P. Larca, P. Mutti, M. Ferrazini, C. Ramos, L. Giacomotti, S. Jure, N. Gatarello. DT: Diego Serio.



