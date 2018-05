El campeón quiere revalidar el título

El campeón argentino está en semifinales del torneo en el que hizo historia grande el año pasado en Salta y entró en la recta final hacia su defensa. En el Club Ciudad de Buenos Aires de la Capital Federal, donde tiene lugar esta edición, Litoral terminó segundo en la zona A y hoy desde las 14.20 se medirá con Córdoba en lo que será un cruce que sonará a reedición de la definición de 2017. Ayer, la clasificación del conjunto rosarino quedó sellada luego de una contundente victoria ante Entre Ríos por 4 a 1 con goles de Lucio Tartaglini, Facundo Harte, Facundo Basterra y Alex Vernaschi. El descuento fue de Gabriel Biaggini. La otra semifinal de caballeros la animarán Buenos Aires y Mendoza.

Conseguir el triunfo en el primer y tercer partido de la fase de grupos era fundamental para Litoral teniendo en cuenta sus aspiraciones de alcanzar, antes que nada, las semifinales para intentar defender el título. Y así lo hizo, porque apabulló a Tucumán por 3 a 1 en el estreno y ayer concretó lo propio con el Entre Ríos del entrenador rosarino Michel Ocaña Zahler. Con Buenos Aires compartiendo zona y teniendo en cuenta los nombres propios que tiró el local a la cancha, los objetivos primarios de Litoral pasaron por focalizar las posibles victorias ante Tucumán y Entre Ríos y disfrutar ante Buenos Aires, un equipo de nueve Leones y jugadores campeones olímpicos. Si en consecuencia llegaba un gran ritmo de juego y una victoria, mejor. Aunque esa fue la parte que no se cumplió: cayó 3 a 0.

Anoche el acceso a la llave de cuatro equipos quedó sellado luego de que Litoral golease tras una muy buena actuación. Pese a eso estuvo lejos de la perfección, pero se amoldó a un rival que pudo ofrecer muy poco. Entre Ríos, ascendido el año pasado, apenas logró pasar la mitad de cancha en cinco ocasiones. Sólo en una arrastró peligro y la cambió por gol. Fue cuando Gabriel Biaggini puso el 2-1 transitorio al sacar un latigazo cruzado que sorprendió a la defensa por izquierda y no le dio chances al arquero Agustín Ballarini. El resto fue todo de Litoral. El conjunto dirigido por Gabriel Basterra intentó hacerse eco de la paciencia ante un rival que lo esperó muy atrás y, cuando lo logró, no sólo encontró los espacios sino también la circulación y el juego colectivo. Así empezó a apretarlo y en el primer córner corto, facturó: Lucio Tartaglini arrastró, hizo sonar la tabla e inauguró el tanteador con un golazo. Inmediatamente Lucas Harte, lanzado en velocidad, no pudo concretar el segundo, que se le fue por arriba de la figura de Juan Pablo Astudilla.

Pero la toma de distancia no iba a hacerse esperar y apenas inició el segundo cuarto fue su hermano Facundo el que anotó. Litoral robó en campo contrario y encaró con toda la tropa. Facundo logró mandarla a guardar cuando entraba al arco contrario disputándose el festejo con tres compañeros. Todo se jugaba en terreno de Entre Ríos hasta que cruzó por primera vez el medio y logró el descuento. Intentó en la jugada siguiente hacer valer el impacto, pero se diluyó en segundos.

En el tercero, afloró el juego colectivo y la circulación de nuevo, Litoral movió la pelota aún más, de un lado a otro. Generó un par de córners cortos y fue su capitán Facundo Basterra, desde esa vía, el que gritó el tercero, con otra arrastrada. Siguió tocando y dibujando el campeón y se lució, de área a área con el cuarto gol, que llegó tras una serie de pases precisos que Alex Vernaschi terminó de mandar al fondo del arco, para ponerle el moño al partido a pesar de que restaba jugarse un cuarto. Y con él, el premio de la clasificación. Lo que siguieron fueron 15 minutos en los que Litoral se dedicó a probar opciones que no cambiaron el resultado. La victoria era un hecho.

Por la mañana el conjunto rosarino tuvo que completar su partido ante Buenos Aires, que el jueves fue suspendido por la intensa tormenta y aguacero caído sobre la Capital Federal y gran parte del país cuando apenas se había jugado un cuarto y el local ganaba 1 a 0. Finalmente ayer la victoria se concretó por 3 a 0, ya que al gol que el primer día anotó Marc Ganly se le sumaron los de Matías Paredes y Mateo Merlini.

Litoral intentó ser protagonista en los primeros minutos de la reanudación, pero nada de lo que hizo con la bocha terminó en alguna chance de peligro concreta. Buenos Aires tomó el dominio de inmediato y tras una serie de buenas combinaciones estiró la ventaja en el segundo cuarto. Se lucieron los Leones Juan Ignacio Gilardi y el capitán Pedro Ibarra, con intervenciones de jerarquía, pero no mucho más.

Para ambos equipos este partido se configuró como algo así de puro compromiso en el que no había mucho que arriesgar, menos aún quemar naves. A Litoral le quedaba el accesible Entre Ríos por la tarde y a Buenos Aires, ya con este triunfo tranquilo (y clasificado), el eliminado y golpeado Tucumán. La segunda parte de la tarde les proponía mucho más para ganar, como el pase y el posicionamiento final en la zona de cara a las semifinales. Buenos Aires pasó primero (9 a 1 a Tucumán) y Litoral segundo en la tabla y hoy chocarán ante Mendoza y Córdoba, respectivamente. Por el lugar que quieren todos, la gran final de mañana.