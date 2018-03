El campeón Provincial A le ganó 3 a 0 a Provincial B

El campeón del torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral (AHL) estrenó el título con una victoria. En la primera fecha, Provincial A venció a su homónimo B, recién ascendido, por 3 a 0 con goles de Cecilia Ricciardino y Paula Montoya (2). Y no fue mucho más que eso: tres puntos fundamentales cosechados para arrancar la temporada. Porque en lo referido al hockey estuvo en las antípodas de aquel campeón que hizo un culto del buen juego. Es más fue algo así como su propia peor versión. Pero sumó en un arranque en el que hacerlo se hará fundamental ante las condiciones que impone el nuevo torneo.

Desordenado, errático, apurado y por momentos hasta negligente. Así lució Provincial A en su primera presentación, ante un equipo con jugadoras que conoce a la perfección, que debe adaptarse a la categoría si quiere quedarse y que ayer plantó bandera desde la defensa. Provincial B no llevó riesgos sobre el arco de Nadín Lacas, la arquera y capitana del A, salvo a través de un par de córners cortos que logró en el segundo cuarto (esta temporada se jugará en cuatro tiempos de 15', el formato internacional).

El partido fue, ante una rápida mirada, un caos. Y en ese desconcierto que padeció Provincial A, el B sacó rédito en buena parte del trámite. Porque no llegaba, pero aguantaba ante el campeón, defendía y le salía bien. Lograba salir. Si no zafaba por mérito propio lo hacía por el ajeno, por yerro tras yerro. Apenas un número pinta la tarde magra del rojo A: 10 córners cortos a favor. Ni siquiera uno llevó verdadero peligro sobre el arco de Lara Rodríguez. Y además padeció dos tarjetas: una verde y una amarilla, producto absoluto de la desesperación.

Vale otro dato, que tal vez permita explicar o entender que el campeón haya vuelto en una versión tan distinta: cambió al menos la mitad de su equipo titular. Dentro de ello, a tres jugadoras clave para su estructura que no estarán en los primeros meses del año: Julieta Acosta, Sofía Villarroya y Rocío Cáldiz (en España). No por casualidad ayer no podía retener la pelota. La tenencia que lo caracterizó en el 2017 brilló por su ausencia. Y más, parecía que la bocha quemaba en los palos. Yasmín Spinozzi intentó ponerse el equipo al hombro pero sólo lo logró con intermitencia. Y Paula Montoya le puso todo el corazón y le entregó los pulmones al equipo en una tarde agobiante de calor y humedad. La delantera no paró de correr, a tal punto que reconoció que llegaba sin fuerzas al área tras esos piques monumentales.

Dependió demasiado Provincial A de Paula Montoya ayer. Y si a algo no está acostumbrado es a depender de un solo nombre, aunque siempre tuvo individualidades que lo distinguieron.

Los goles llegaron a los 30', 49' y 59', sobre la chicharra. El primero le correspondió a Cecilia Ricciardino de jugada y los otros dos a Paula Montoya, también de jugada individual, uno entrando por derecha y otro por izquierda. Pero tan mal jugó Provincial A que las chicas casi no celebraron los goles de un partido que se terminó definiendo con esos detalles mínimos que al final ponen sobre la mesa los que tienen más jerarquía.

Provincial A se fue con toda la bronca y las incógnitas de saber que puede dar más y mostró esto. El B con la tranquilidad de que, ante otro partido así, quizás pueda llevarse algo más que aguantar en buena parte a un rival superior. En un torneo que tendrá 11 fechas a partir de las cuales quedará definido el Top 8 (los que pelearán por el título) no trastabillar es una necesidad básica.

Duendes goleó a GER B y CAF dio la sorpresa

La primera fecha del Torneo del Litoral dejó varios resultados lógicos y una sorpresa. El subcampeón 2017, Duendes, arrancó con todo en su visita a GER B y lo venció por 4 a 1. Agustina Bouza, la goleadora del campeonato 2017, metió dos para la visita y los otros fueron de Denise Wasinski y Ariana Silva. Para GER B marcó Silvina Nanni. GER A, por su parte, venció a uno de los ascendidos, Newell's, por 2 a 0 en Bella Vista, gracias a festejos de Liza Giacomotti. Jockey A, también de lo mejor el año pasado, le ganó a su homónimo B por 2 a 0. Clara Ramos, la goleadora del seleccionado del Litoral Sub 21, anotó por duplicado. Atlético del Rosario, con el tanto de Daniela Astegiano, una de sus capitanas, le sacó la diferencia mínima a Universitario como visitante y se llevó la victoria y los tres puntos. La sorpresa de la jornada la dio Fisherton (de vuelta en la A junto a Provincial B y Newell's), que como visitante venció a Old Resian por 2 a 1. Florencia Balbuena hizo los dos de la visita, mientras que Ornella Granitto anotó para el local, la gran revelación en la temporada anterior. Próxima fecha: Jockey B v. Atlético del Rosario; Universitario v. Newell's; GER A v. Provincial B; Duendes v. Old Resian; Fisherton v. Jockey A. En otro orden, la 2ª fecha del torneo de caballeros Interasociaciones Rosario-Córdoba, que iba a disputarse hoy fue suspendida por anuncios meteorológicos que indican alta probabilidad de tormenta eléctrica. Algunos ya fueron reprogramados.