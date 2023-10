El calendario de Messi: las fechas históricas del crack rosarino en la vida y en la cancha

A pesar de haber logrado todo lo que soñó, Lionel Messi no está dispuesto a bajarse del barco y descansar, hay algo en él que no le permite dejar de lado su pasión, jugar a la pelota. A los 36 años, sigue presente en cada una de las convocatorias de la selección argentina y, aunque a veces el físico le pida un descanso, se exige para continuar cumpliendo objetivos y metas que no dejan de surgir en él.

A casi 20 años de su debut oficial con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, esta nota repasa el calendario de Messi. Mes por mes, cada uno de los sucesos más importantes de su carrera y vida personal.

Enero

Messi 4 balones de oro.jpg

- 7 de enero de 2013: Messi obtuvo su cuarto Balón de Oro consecutivo (2009, 2010, 2011 y 2012), con el que pasó a ser el futbolista más ganador en la historia del trofeo que premia al mejor jugador del mundo.

- 8 de enero de 2001: Un joven Lionel se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Barcelona y firmó su primera ficha.

Febrero

Messi The Best.png

- Febrero de 2001: Messi debutó en las inferiores del Barcelona con el Infantil B y, en su segundo partido, se fracturó el peroné en un partido contra el Ebre Escola Esportiva. Esta lesión puso en duda la estadía de su familia en la ciudad catalana.

- 27 de febrero de 2023: Messi se quedó con el premio The Best entregado por la FIFA al mejor jugador del mundo, tras haberse consagrado en el Mundial de Qatar 2022 con Argentina.

Marzo

Primera ficha messi Newells.jpg

- 10 de marzo de 2007: Con apenas 19 años, Messi anotó su primer hat-trick en un clásico ante Real Madrid que finaliza en empate 3-3 en el Camp Nou.

- 10 de marzo de 2018: Nació su tercer hijo, Ciro.

image.png

- 20 de marzo de 2012: Messi se convirtió en el máximo goleador del Barcelona tras marcar un hat-trick ante Granada y alcanzar los 234 tantos con la camiseta culé.

- 30 de marzo de 1994: Antes de cumplir 7 años, La Pulga firmó su primera ficha con Newell’s en la Asociación Rosarina de Fútbol.

Abril

Gol de Leo Messi a Real Madrid UCL 2011 (Relatos de Mariano Closs)

- 9 de abril de 1994: jugó su primer partido con la camiseta de Newell’s en las inferiores, en la victoria 6-0 ante Pablo VI con cuatro goles suyos.

- 27 de abril de 2011: Messi desplegó una de sus mayores obras de talento y le anotó dos goles al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por las semifinales de la Champions League.

Mayo

The Most Iconic Goal - Celebration of Lionel Messi 28 - 05 - 2011 Barcelona 3 vs 1 Man. United

- 1 de mayo de 2005: Messi anotó su primer gol profesional con la camiseta del Barcelona en la victoria 2-0 ante Albacete en el Camp Nou, tras una asistencia de Ronaldinho, quien festejó el gol con él y lo alzó para la ovación.

- 17 de mayo de 2006: Mientras transitaba una lesión que lo marginó de la convocatoria, Messi ganó su primera Champions League con el Barcelona, que venció 2-1 al Arsenal de Inglaterra.

image.png

- 27 de mayo de 2009: Ya como figura estelar del equipo, ganó su segunda Champions League y anotó por primera vez un gol en la final del torneo, en la victoria 2-0 ante el Manchester United en Roma.

- 28 de mayo de 2011: Se consagró campeón de la Champions League por tercera ocasión, en el triunfo 3-1 ante Manchester United con un gol suyo en Wembley.

Junio

Casamiento de Messi y Antonela.jpg

- 6 de junio de 2015: Con la histórica delantera formada junto a Suárez y Neymar, Messi ganó su cuarta y última Champions con el Barcelona en el triunfo 3-1 ante Juventus en Berlín.

- 7 de junio de 2023: Tras saberse que no renovaría con el PSG, él mismo anunció ante los medios que no seguirá jugando en Europa y que irá al Inter Miami de la MLS de Estados Unidos.

image.png

- 16 de junio de 2006: La Pulga debutó en la Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina en la victoria 6-0 ante Serbia y Montenegro, tarde en la que anotó un gol y dio una asistencia.

- 24 de junio de 1987: Nació Lionel Andrés Messi en el Hospital Italiano Garibaldi de la ciudad de Rosario.

- 30 de junio de 2017: Después de varios años de relación y ya con dos hijos, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se casaron en Rosario.

Julio

HIGHLIGHTS ARGENTINA 1 - 0 BRASIL | COPA AMÉRICA 2021 | 10-07-21

- 2 de julio de 2005: A los 18 años, Lionel Messi se consagró campeón del Mundial Sub-20 con Argentina tras vencer 2-1 a Nigeria en la final con dos goles de La Pulga de penal.

- 10 de julio de 2021: Después de muchos años de espera, Messi se consagra por primera vez campeón con la selección mayor absoluta en la Copa América 2021, en la que le ganó 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con gol de Ángel Di María.

- 13 de junio: Con un doloroso final, Lionel Messi disputó su primera final de la Copa del Mundo en la derrota 1-0 ante Alemania en el Maracaná. Además, fue coronado como el mejor jugador del torneo.

Agosto

Messi deja Barcelona.jpg

- 5 de agosto de 2021: Entre lágrimas, Lionel Messi anunció que no renovará su contrato y dejará el FC Barcelona, donde había pasado toda su carrera.

- 10 de agosto de 2021: Tan solo unos días más tarde, viajó a París para firmar su contrato con el PSG, el primer club tras su salida del conjunto catalán.

image.png

- 17 de agosto de 2005: Lionel Messi hizo su debut con la selección argentina mayor. Ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo y se fue expulsado apenas 92 segundos después en lo que fue la victoria 2-1 de Argentina sobre Hungría.

- 23 de agosto de 2008: Con un combinado Sub-23, Argentina se consagró campeón Olímpico en Beijing. Messi tuvo que luchar para que el Barcelona le brindara el permiso para disputar la competencia y tuvo su premio con la medalla de oro.

Septiembre

Mesi llega a Barcelona.jpeg

- 3 de septiembre del 2000: Un pequeño Lionel Messi que jugaba en las infantiles de Newell’s brinda su primera entrevista a un medio de comunicación para el diario La Capital.

- 11 de septiembre de 2015: Nació Mateo, su segundo hijo.

- 17 de septiembre del 2000: Junto a su padre Jorge, llega a Barcelona para realizar una serie de pruebas y sumarse a las juveniles blaugranas.

Octubre

Messi debut oficial.jpg

- 16 de octubre de 2004: Casi un año después de estrenarse con el primer equipo, La pulga realiza su debut oficial con el Barcelona al ingresar por el portugués Deco en la victoria 1-0 como visitante en el derbi catalán ante el Espanyol.

- 16 de octubre de 2019: Messi gana su sexta y última Bota de Oro, premio al mejor goleador del año, tras convertir 36 goles con el FC Barcelona durante la temporada 2018/2019.

Noviembre

Messi Thiago bebe.jpg

- 2 de noviembre del 2012: Nació Thiago, su primer hijo, y se convirtió en padre a los 25 años.

- 22 de noviembre de 2014: Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la Liga española con 253 goles, dos más que el vasco Telmo Zarra, tras marcar tres goles en la victoria 5-1 ante Sevilla.

- 29 de noviembre de 2021: Después de ganar la Copa América y ser la figura del equipo, Messi recibe su séptimo Balón de Oro en París. En total se quedó con las ediciones 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, mientras espera por ver si obtiene su octavo.

Diciembre

Messi campeon Argentina.jpg

- 1 de diciembre de 2009: Un joven Leo Messi obtiene su primer Balón de Oro a los 22 años por haber sido la estrella del Barcelona campeón de todo con Pep Guardiola.

- 9 de diciembre de 2012: Cerca del final del año, Messi se queda con el récord de más goles dentro de un año calendario superando así al alemán Gerd Müller. El argentino finalizó el 2012 con 91 goles en 69 partidos disputados entre el Barcelona y la Selección Argentina.

- 18 de diciembre de 2022: La consagración absoluta. En su quinto Mundial, Messi se coronó campeón del mundo con la Argentina tras empatar 3-3 con Francia y vencer 4-2 en los penales. Messi anotó dos goles, terminó el torneo con siete tantos y fue premiado como el mejor jugador de la competición.