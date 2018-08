El Cadu. El celeste. Defe. Apodos del campeón de Primera C, el equipo que ascendió a la B de AFA, que eliminó por penales a Godoy Cruz en la fase anterior de la Copa Argentina, que llegará entusiasmado al cotejo de hoy, pero que no deja de ser un equipo que está muy lejos de Newell's. A una distancia que la Lepra deberá marcar casi de la misma forma que lo hizo el canalla ante los salteños, que los xeneizes sacaron sobre los marplatenses de Alvarado. Tal vez no de 6 goles, quizás un par menos. De lo que no debe quedar dudas es que el equipo que dirige Omar De Felippe está varios goles arriba. Y ni hablar si convierte rápido el primero.

Aunque a los protagonistas les cueste decirlo abiertamente, que siempre hay que dejar un margen porque en este tipo de fútbol de muy grandes contra muy chicos por ahí se da un batacazo, Newell's no puede tener problemas para ganarle a Defensores Unidos de Zárate.

Para la Lepra, jugar contra el Cadu es como hacerlo hoy ante Central Córdoba (el torneo pasado fue subcampeón detrás de los celestes), encima fuera de Tablada. Y la lógica está a favor a los del Parque. Los de Zárate llegan ilusionados, apostando casi al mismo equipo que consiguió el ascenso, con una propuesta en la teoría ofensiva porque tiene a un goleador de experiencia con 34 años y que en la C convirtió 24 goles: Javier Velázquez. Y lo acompaña un ex punta de primera división como es Andrés Franzoia (ver página 5). También porque lo anuncia su DT Darío Lema: "Nuestro planteo es jugar al ataque. Somos un equipo corto, que tiene intensidad y es agresivo para marcar. Nos destacamos por ser solidarios en todas las líneas".

Defe juega en el ascenso de la AFA desde mediados de los años 60, en la D. Subió a la C en el 69 y fue en la categoría que más actuó, tras subir y bajar, e instalarse en la C desde el 2007/08 hasta el reciente título que lo llevó a Primera B. Lo de hoy, en Zárate será algo histórico por enfrentar a Newell's en los 16avos de final de la Copa Argentina, aunque termine goleado.