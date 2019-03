El Cabezón Ruggeri lo cruzó duro a Menotti por criticar a Scaloni

El exdefensor de Boca, River, San Lorenzo y la selección argentina, Oscar Ruggeri, le entró muy duro hoy al director de selecciones nacionales César Luis Menotti por cuestionar públicamente al actual técnico de la selección, Lionel Scaloni, por la derrota ante Venezuela.

En una entrevista con Diario Popular, Menotti criticó a Scaloni al señalar que "la derrota con Venezuela no es el problema. El problema es cómo se jugó y cómo se perdió. La verdad, no sé lo que se pretendió hacer".

Esta tarde, en el programa 90 Minutos Fox, el Cabezón se mostró muy enojado con el Flaco y salió a responderle: "A la gente salí y decíle cuál es el camino. Eso quiero que me expliques. No me digas que no sabés a qué jugamos. Porque eso también lo vi yo. Pero hoy el técnico es Scaloni y hay que respetarlo. ¿Te gustó, no te gustó? Corregí, ayudalo. Pero no sos hincha, tenés un puesto y cobrás un sueldo".

Instantes antes también había destilado su bronca con la situación: "Parece que porque está Menotti no se le puede decir nada. Y dicen que yo no puedo hablar. Qué no voy a poder hablar de la selección, tengo dos finales del mundo encima, gané dos Copa América. Pero hablo porque no estoy ahí adentro, si estuviera adentro conversaría con el técnico".

Ruggeri dijo que le gustaría mantener una charla con Menotti, pero aseguró que "él no me va a hablar".