Gil. La zurda fina y punzante del Colorado viene siendo determinante a la hora de los tiros libres. Leonardo Vincenti

No se autoproclama como el hombre determinante. Pero lo es. Al menos así lo certifican los archivos. Leonardo Gil está ratificando desde que asumió Leo Fernández que merced a su precisa zurda el equipo viene cosechando grandes porotos. Porque Central gana o alcanza a empatar mediante una acción de pelota parada que nace de los finos pies del Colorado. Pasó en los triunfos ante Boca, Newell's y Unión. Y en las paridades contra Independiente y Vélez, hace un puñado de horas en Liniers. El volante canalla le confió ayer a Ovación que "no tenía ese dato preciso, pero ahora siento alegría y noto que le soy útil al equipo. Pero no es casualidad. Es fruto del trabajo y de los grandes cabeceadores que tenemos", argumentó sin pecar de vanidoso el mediocampista. "Estoy bien, pero no hay que relajarse. En este club no lo podés hacer bajo ningún punto de vista", acotó.

¿Te pusiste a pensar que la mayoría de los últimos goles nacieron de tu zurda?

No, no tenía esa estadística. Pero por suerte vengo derecho cuando me toca patear un tiro libro. Aunque los goles llegaron porque tenemos muy buenos cabeceadores, esa es la realidad. Mis compañeros son los destacados en esto. Claro que por ahora la pegada está dando rédito porque podemos abrir partidos o empatar, como pasó ayer (anteayer) contra Vélez.

¿Cómo te sentís internamente?

Muy contento porque estoy muy bien y siento que le vengo siendo útil al equipo, que es lo más importante de todo.

¿No llevás las estadísticas, pero no te das cuenta de todos los goles que hicieron desde que asumió Leo?

No, pero sí veo que venimos haciendo la diferencia desde esa vía. Salvo el gol que hizo Maxi (González), cuando tiró el centro Lovera, después tuve la suerte de ser preciso.

¿Por qué no lo ejecutaste en ese instante contra Olimpo, ya que antes habías lanzado?

Pasa que antes había pateado dos veces y no estuve fino. En una lo hice bajo y en la otra quedé corto. Entonces decidí ceder porque estaba cansado y no quería fallar otra vez. Además, Maxi (Lovera) le pega lindo y no dudé en dejárselo. Hay días en que uno está derecho y otros no. Y cuando pasa hay que dejarle la pelota al compañero porque el beneficiado debe ser el equipo siempre.

Venís recuperando el nivel y marcas la diferencia como lo hacías en Talleres.

Sí, noto que estoy más contento y consolidado en el equipo. Sin embargo, es todo gracias al plantel, que me ayudó mucho. A la vez le debo mucho a Mauri (Martínez), Cama (Camacho), Parot y Fernando (Zampedri), por citar a algunos de los que más estoy siempre. Ellos siempre me hicieron sentir cómodo desde que llegué.

¿Y qué pensás cuando escuchás que Central hace muchos goles de pelota

parada de casualidad cuando en las prácticas se ve que trabajan en ese aspecto como también muchos se quedan después de hora entrenando tiros libres o penales?

Lo que pasa es que la gente no presta atención en ese sentido. No es casualidad. Entrenamos esto todos los días. Y creo que se está viendo. Además, destaco que tenemos grandes cabeceadores, porque no muchos equipos pueden abrir partidos o empatar como lo hace Central mediante esta vía. Pero no es nada raro, es trabajo constante.

¿Hablás de trabajo constante, eso marca que por no claudicar ante la adversidad hiciste un clic con la asunción de Leo Fernández?

Sí, lo veo así. Cuando agarró el equipo me dio más confianza. A eso le agrego que tuve que cambiar de mentalidad porque si seguía así no iba a jugar más. Porque cuando no rendís, te vas para afuera solito. Por eso me comprometí conmigo mismo y pude revertir lo que estaba viviendo.

¿El factor clave fue la confianza que te dio el técnico?

Ni hablar. Sentí eso desde que llegó al plantel. También me puso de doble cinco, que es el lugar donde me siento más seguro y le soy útil al equipo. Es como que además me hace sentir importante y eso me da un plus.

¿Esa confianza te hace parar de otra manera a la hora de estar frente a la pelota cuando vas a patear un tiro libre?

Sí, es así. Siento que me va a salir bien. La confianza es muy importante. Y por suerte me siento bien en ese aspecto.

