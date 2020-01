El autor del gol más rápido de los Mundiales ahora maneja un Uber

Hakan Şükür fue ídolo en el Galatasaray, el máximo goleador de la historia de la selección turca y también el autor del gol más rápido en la historia de los Mundiales: a los 11 segundos del partido ante Corea del Sur en 2002, Turquía ya ganaba con el tanto de Şükür. Pero lo perdió todo y hoy maneja un Uber en Estados Unidos. El exjugador, con 48 años, apunta como culpable a una sola persona: Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco.

Luego de los éxitos deportivos, Şükür decidió entrar en la política en 2011, en el partido AKP, que lideraba Erdogan. Tras varios escándalos de corrupción, Şükür renunció en 2013 y entonces "comenzaron las hostilidades".

"La boutique de mi esposa fue apedreada, mis hijos fueron acosados y mi padre, encarcelado", aseguró el exjugador, quien emigró a Washington en 2015. Justo antes de que el gobierno lo acusara de pertenecer "a un grupo terrorista armado".

En Estados Unidos abrió una cafetería, pero debió cerrarla después de fotografiarse con un fanático que fue encarcelado a su regreso a Turquía.

Hoy trabaja como conductor de Uber y también vende libros. "No me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a expresarme, el derecho al trabajo", aseguró.