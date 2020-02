El automovilismo regional sale a pista con buen "grip"

A partir de mañana, los lunes en La Capital serán tuercas. Es que se viene un suplemento de automovilismo de 8 páginas, bautizado “Ovación Grip”, que busca hacer agarre fuerte en una de las pasiones de los argentinos. Y para empezar, reflejará todo lo que pase hoy con las finales de las primeras carreras del año, las del TC Mouras y el TCP Mouras en Concepción del Uruguay, con mucha representación de pilotos y equipos de la región, y protagonismo en casi todos ellos. Como el humboldense Ian Reutemann, que en su debut en el TCM hizo la pole position y sólo un problema en la caja lo relegó en la serie. O como su compañero del rosarino Rus Med Team, Tomy González, que fue 3º en la clasificación del TCPM y cerró 2º la batería más rápida. Hoy largará 3º la final.

El Turismo Carretera aguarda el inicio del 82º campeonato el domingo próximo en Viedma y, como no podía ser de otra manera, una nota con el actual y cuádruple campeón, Agustín Canapino, dará el puntapié inicial al “Ovación Grip”. La editorial sobre la impactante presentación del team rosarino Rus Med oficiará de símbolo de una categoría que por algo es lo que es. Y lo que ocurra en Concepción hoy será el apéndice, además de las novedades del TC. Ayer fueron las primeras carreras en serio con las series de las dos divisionales del Mouras y el pibito Reutemann mostró la madera de que está hecho.

Con la Dodge preparada en los talleres del Galarza Racing de Acebal, Ian marcó la primera pole del año en el Mouras y en la manga lo traicionó la 4ª y 5ª velocidades que no entraban. Así pasó del 1º lugar al 4º y lo salvó el despiste de Agustín Martínez, que hizo que los dos últimos giros fueran con pace car. Terminó 4º (ganó Otto Fitzler) y largará 8º la final (13.40, TV Pública), que comandará Juan Manuel Tomasello. El venadense Ever Franetovich finalizó 8º en su retorno desde 2013. Otro santafesino, el de Romang Franco Passarino, no pudo finalizar la 2ª serie. Terminó 14º.

Y en TCPM, el de Esperanza Tomy González finalizó la batería más rápida 2º detrás de Jeremías Olmedo, mientras que otro que debutó bárbaro fue el rafaelino Juan Ignacio Canela, también escolta en la otra manga detrás de Marcos Quijada. La primera final de la jornada será a las 12.50 (TV Pública).