El aullido del Lobo se hizo oír en Armstrong

Por algo Sportivo Las Parejas es un histórico de la competencia, el más ganador, y representante en el torneo Federal A. Y le tiró esa chapa a Defensores de Armstrong, que venía de obtener un título histórico y que a punto estuvo de conseguir el bi en la Liga Cañadense. Igual, el Lobo debió lucharla mucho para dar su vuelta olímpica número 22, ya que el domingo pasado apenas igualó de local 0 a 0 y ayer, en un estadio repleto, consiguió la diferencia que le dio el título en el final, con un golazo de Juan Valentín Acosta, ex jugador de Agua y Energía y Central Córdoba de Rosario.

El partido fue extremadamente parejo y a punto estuvo de llegar a la instancia de los penales, si no fuera porque en la última acción del encuentro Alvaro Ramírez no hubiera salvado el gol local casi sobre la línea. Para entonces, Sportivo se había puesto en ventaja a través de Acosta a los 83'.

El lateral izquierdo apareció por sorpresa luego de un lateral y con la pierna derecha, la inhábil, la colgó de un ángulo para el delirio del equipo conducido por Nahuel Martínez y Germán Bustamante, con Gastón Gagliardi de ayudante de campo y Fernando Volpi en la preparación física.

Sportivo formó con Alvaro Ramírez; Lucas Pasco Huinca, Marcos Fissore, Luciano Martoglia y Juan Acosta; Lucas Abascia, Diego Yacob (hermano del ex Racing, Claudio), Jairo Giaver y Diego Méndez; Cristian Rodríguez y Maximiliano Bocchietti. En el banco ayer estuvieron Conrado Bustos, Ricardo Fernández, Facundo Esquivel, Martín Tolosa y Mauricio Franciscangelli.

También en la reserva

El Lobo se consagró en reserva, en un partido que terminó a los 65' por 5 expulsados del local y 4 de la visita. Ganaba Defensores de Armstrong (Bruno Arballo, 13'), pero Ricardo Fernández (53'), Cristian López (58') y Facundo Gallo (64') lo dieron vuelta para el 3-1 final.