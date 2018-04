"El audio fue en un ámbito privado"

Leonardo Fernández volvió a tomar la palabra, algo que ya había hecho el martes después del entrenamiento, pero más allá de las cuestiones futbolísticas o de su situación personal, a las que ya hizo referencia en más de una oportunidad, el DT aprovechó para expresarse sobre lo que fue la situación que le tocó vivir luego de que se filtrara un audio privado, en el que si bien tuvo algunas palabras particulares hacia los dirigentes lo hizo justamente en "un ámbito privado", que fue lo que remarcó.

"Fue en un ámbito privado el cual me reservo y me lo guardo", destacó el entrenador canalla, quien no mostró el más mínimo reparo ante la consulta de parte de la prensa.

"No fue a los colaboradores, fue a un grupo de amigos. Desde lo futbolístico charlamos con ustedes (por los periodistas) sin problemas. Lo otro fue en mi ámbito privado, en un grupo de amistad que se filtró y punto", destacó el DT, para quien "la relación con los dirigentes es la mejor. Discutimos, a veces peleamos un poco en cuanto a posturas, maneras, formas, pero siempre para el bien de todos, para mejorar. Nunca nos decimos cosas en forma personales. Siempre es con el afán de meter a mejorar a Central".

En aquel audio Leo Fenrández dijo, palabras más, palabras menos, que técnicos anteriores perdieron muchos partidos sin que haya un serio cuestionamiento por parte de la dirigencia y que en este caso, por dos derrotas consecutivas, se había puesto en duda su función. Esto es simplemente para darle un poco de contexto a la historia.

Por supuesto el entrenador dejó en claro que le molestó que el audio se haya filtrado. "No me da lo mismo porque tomó una trascendencia que no debía haber tenido. Fue algo que incluso no se hizo con mala intención, sino que se filtró y por eso se vivió toda esta locura en estos días. Lo del audio fue en un ámbito muy privado y no hubo nada en contra de nadie. Sí me hace mal lo que vive mi familia y eso sí me molesta. Uno acepta todo dentro del fútbol y de hecho nos hacemos cargos de los errores que cometimos y que seguramente vamos a seguir cometiendo, pero cuando hay cosas personales o se agrede gratuitamente con falta de respeto, eso sí molesta. Lo otro es folclore y no pasa nada".

Es más, en lo que tiene que ver con el audio, pero también con los días particulares que le tocó vivir después de la derrota contra Racing, Leo Fernández aseguró que ese contexto "para nada" influye en sus decisiones, mucho menos en las que competen al armado del equipo.

"No hay nada que me afecte para formar el equipo y es algo que hablo con los jugadores. Yo puedo tener diferencias con cualquier jugador y hasta puedo discutir o pelear con ese jugador, pero si siento que ese futbolista tiene que estar entre los titulares va a estar. En ese sentido no mezclo las cosas. El disentir en algunos aspectos no tiene nada que ver con lo futbolístico", remarcó.

Defensa, el rival