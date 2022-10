El ataque de Newell's resultó inofensivo frente a Arsenal

Ni una situación de riesgo tuvo Newell's en el empate con Arsenal. Los cambios en la formación titular no le dieron arriba mayor fortaleza.

Juan Garro no le saca la vista a la pelota. El delantero de Newell's no inquietó.

Newell’s volvió a ser ese conjunto inofensivo de antes de la victoria contra Unión. Tanto en la caída por 1 a 0 contra Sarmiento como frente a Independiente prácticamente no tuvo ninguna llegada. Parecía que al menos había algunos síntomas de recuperación después de la presentación ante el tatengue, aunque nunca haya sido avasallante en ofensiva y apenas consiguió un gol. Pero contra Arsenal involucionó en todo sentido, a tal punto que no se le contabilizó ninguna situación de peligro. El partido culminó 0 a 0.

Tres de los cuatro cambios que introdujo Adrián Coria para recibir a Arsenal fueron en posiciones ofensivas. Pero no resultaron nada revitalizadores para su juego de ataque. Apenas algunas corridas por la banda de Pancho González, reemplazante de Ramiro Sordo, que arrastraba una molestia que no le impedirá volver contra Central Córdoba. No más que eso.