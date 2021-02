El argentino Sampaoli protagonizó un escándalo en el Brasileirão

El ex DT del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial Rusia 2018 calificó de “ladrón” en reiteradas ocasiones al árbitro, lo que le valió la expulsión en el estadio Costa Carvalho de Recife. Sampaoli, enfurecido, insultó al juez asistente cuando se retiraba con frases como "¿qué mierda me mirás, cagón?".

Thiago Neves estableció la provisoria igualdad 2-2 con ese discutido tiro penal, pero el equipo de Sampaoli (quien tendría todo acordado para seguir su carrera en Olympique de Marsella, según los medios brasileños) logró la victoria en tiempo de descuento, con una anotación de Marrony (a los 53 minutos del segundo tiempo).

En Atlético Mineiro, que reúne 65 unidades y se afianzó en la tercera colocación, ingresó en la segunda etapa el ex volante de Racing Matías Zaracho. Mientras que el ex River Ignacio Fernández, que fue presentado en la noche del sábado, no viajó con el equipo.

En tanto, en el encuentro clave para la definición del título, Flamengo (71 puntos) saltó a la cima, al ganarle como local a Internacional de Porto Alegre (69), por 2-1.

Los goles en el estadio Maracaná fueron del uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Gabigol, mientras que Edenilson había abierto la cuenta para los de Porto Alegre, mediante un penal.

En el otro extremo de la tabla, Vasco da Gama, con el argentino Germán Cano (ex Lanús y Chacarita), quedó muy cerca del descenso, al empatar sin goles con Corinthians, a falta de una fecha para el cierre del torneo.