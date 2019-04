El ArgÃ¼ello jugador

Roberto Arg眉ello se desempe帽贸 como tenista profesional en los a帽os 80. En su carrera logr贸 un solo t铆tulo de ATP en singles, en Venecia en 1983, pero dos a帽os antes, en 1981, gan贸 el Orange Bowl para menores de 18 a帽os, uno de los torneos juniors m谩s prestigiosos del mundo convirti茅ndose en el primer argentino en conquistarlo. Ese certamen era un verdadero trampol铆n al tenis mundial, pero en 1982 debi贸 cumplir con el servicio militar y su historia tom贸 otro rumbo. "Estaba entrenando con el equipo de Copa Davis, junto con Vilas y Clerc, porque est谩bamos por enfrentar a Francia. Vine a visitar a mis padres, un soldado golpe贸 la puerta de mi casa, me pregunt贸 si era Roberto Arg眉ello, le dije que s铆 y sin medias vueltas me llev贸. La AAT no intervino", cont贸 Arg眉ello. Ese a帽o de colimba hizo que perdiera todos sus puntos acumulados hasta el momento y debi贸 empezar de cero de nuevo. "Si yo no hubiera hecho el servicio militar, hubiera recibido un buen patrocinador, conseguido un buen entrenador y mi vida hubiera cambiado totalmente, s贸lo por el hecho de haber ganado el Orange Bowl. Fue una verdadera pena", rememor贸 el tenista.

"Cuando volv铆 del servicio militar me fui a Europa s贸lo con boleto de ida. Y as铆 empec茅...", dijo. El destino le ten铆a preparada una buena mesa de bienvenida. "Llegu茅 a Par铆s y de ah铆 me tom茅 un tren a Lisboa para jugar un torneo sat茅lite que despu茅s gan茅. Al mes siguiente fui a jugar a Barcelona, y disputando la qualy desist铆 de seguir para ir a Venecia a jugar un ATP. Me tom茅 un avi贸n a Milan y de ah铆 part铆 a Venecia donde llegu茅 a medianoche. A la isla donde jugaba llegu茅 a las tres de la ma帽ana y a las ocho comenzaba la qualy. No ten铆a hotel y recuerdo que pregunt茅 hasta que me indicaron d贸nde pod铆a conseguir alojamiento: Estaba como a un kil贸metro. Sin dudarlo, agarr茅 mi valija y las raquetas y arranqu茅. Llegu茅 muerto y me gast茅 la mitad de mi econom铆a en el hospedaje. Para m铆 fue una fortuna, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Pas茅 la qualy y para m铆 ya estaba en la gloria porque estaba en mi primer ATP en Europa. En el cuadro principal el primer partido fue ante el estadounidense Eliot Teltscher, compa帽ero en Copa Davis de John McEnroe. Peor arranque no pod铆a tener. Perd铆 el primer set pero sin embargo gan茅 el partido. Eso me sirvi贸 de envi贸n y no par茅 hasta el final. Una corazonada me llev贸 hasta ah铆 y el destino puso lo suyo". Arg眉ello tuvo cinco participaciones en torneos de Grand Slam en los que s贸lo una vez alcanz贸 la segunda ronda. Represent贸 a Argentina en Copa Davis en dos ocasiones (1983 y 1985) con una victoria y una derrota, ambas en singles y con la serie ya definida. Se retir贸 en 1990 y se dedic贸 a entrenar.

Un breve tiempo estuvo con Jennifer Capriati y tambi茅n fue ayudante de Pete Sampras.