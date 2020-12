El arco de Newell's quedó en cero por Ramiro Macagno y el rival

Firmeza. Macagno no dudó en los centros y cortó varios envíos de los costados. El uno fue exigido poco y respondió.

En la previa al partido de ayer, Frank Kudelka atribuyó la mayoría de los goles que le convertían a Newell’s a errores individuales. Fue la respuesta que dio ante la consulta de por qué el equipo del Parque no conseguía mantener su arco en cero en ninguna de las presentaciones que había tenido en el torneo. Ayer eso fue posible. Pero no se debió a que se corrigieron las fallas individuales ni a una gran producción colectiva. Hubo otras dos razones. Una fue la correcta labor del arquero Ramiro Macagno. Y la otra que Estudiantes no tiene el más mínimo peso en los metros finales. La mejor muestra es que llegó a los 7 encuentros de la Copa Diego Maradona sin hacer goles.