La mesa chica del fútbol auriazul se reunió ayer a la tarde para analizar a fondo la problemática situación que tiene como actor principal a Jorge Broun. Como Gimnasia ya avisó que pretende 130 mil dólares líquidos para liberar al arquero, la directiva centralista trata de darle forma a la chance de contratar al apellido que clama como primera opción el Kily González.

Por el momento, Fatu sigue en La Plata observando desde la platea de su casa cómo sigue esta novela. El jugador ya planteó y aceptó las condiciones impuestas por los dirigentes de Arroyito. Está dispuesto a firmar por dos años y no tres como se anhelaba cuando se abrió el canal de diálogo.

Incluso cuando algunas voces platenses exclamaron que solo dejarían ir al jugador a cambio de 250 mil dólares, el propio arquero llamó al presidente del lobo, Gabriel Pellegrino, y al entrenador Mariano Messera para sentar postura.

Desde Central tomaron nota de esa actitud y comenzaron a afinar el lápiz en pos de ver si logran diseñar alguna logística financiera para abrochar el traspaso de una vez por todas. Por eso en los últimos dos días hubo permanentes cruces de mensajes entre los que conducen los destinos deportivos y financieros del club canalla. Por el momento no hubo resultante, aunque la idea madre dirigencial es darle hoy mismo un corte a este tema.

Díaz de posibilidades

Marcos Díaz llegó a Talleres en octubre pasado con la clara intención de tener rodaje. Con ese objetivo dejó Boca. Pero la estadía en Córdoba no viene siendo la mejor. Atajó poco porque el puesto era de Mauricio Caranta hasta que se lesionó. El ex Huracán luego no pudo aprovechar la oportunidad porque sufrió una doble lesión muscular durante la reciente edición de la Copa Diego Armando Maradona. A eso hay que sumarle que en la T pinta para ser este año la tercera opción.

diaz2.jpg Marcos Díaz pasó a ser la tercera opción en Talleres y busca un cambio de aire. ¿Llegará a Arroyito?

Es que Guido Herrera retornó al club tras el fugaz paso por el fútbol turco. El arquero no se adaptó y no dudó en rescindir el contrato. Para el entrenador uruguayo Alexander Medina ya es una pieza clave. De hecho, en el amistoso del sábado contra Central Córdoba de Santiago del Estero atajó de titular. A eso hay que agregarle que será uno de los once, siempre y cuando no surjan contratiempos, cuando sea momento de afrontar la Copa Sudamericana. Mientras que el juvenil Joaquín Blázquez actuó contra los santiagueños para los suplentes.

Díaz, según deslizaron desde Córdoba, sigue con el proceso de recuperación. Aunque el experimentado jugador ya planteó a su círculo íntimo el firme interés de cambiar de aire ante este cuadro de situación. Sabe que en la T no tendrá la actividad que desea. Y a los casi 35 años quiere jugar, pese que firmó el préstamo hasta diciembre próximo.

Y Central se erigió en una opción viable. Sobre todo porque la negociación por Jorge Broun está en punto muerto por un tema netamente financiero, que sería resuelto hoy. Al menos desde lo teórico.

El Kily González y Raúl Gordillo dieron el okey del ex Boca cuando se les planteó la chance, por lo cual habrá que seguir atentamente a la brevedad porque si se cae definitivamente lo de Fatura, no será extraño que los canallas vayan a la carga. Es que Marcos Díaz quedó de repente por delante de Alexander Domínguez, quien no puede sellar la salida de Vélez.

Domínguez no puede salir

Pasó de ser casi jugador de Central a una lejana alternativa. Al menos momentánea. Alexander Domínguez no logra acordar los términos para ponerle punto final a su estadía en Vélez. El ecuatoriano tiene contrato hasta junio próximo y en Liniers no están dispuestos a cederlo sin percibir nada a cambio.

Por eso es que los dirigentes velezanos le plantearon que para emigrar a Arroyito debería firmar la extensión del contrato por las próximas dos temporadas. Algo que el arquero no está decidido a plasmar.

La intención del experimentado futbolista internacional es acordar la salida bajo la modalidad de libre. Y eso no cuaja en la mente de la comisión que tiene como máximo referente a Sergio Rapisarda. Al menos en la actualidad.